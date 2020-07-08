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    Наумов: «Прежде чем увольнять Цорна из «Спартака», надо было подумать, зачем его назначали»

    Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался об уходе Томаса Цорна с поста генерального директора «Спартака».

    «При Цорне у «Спартака» было очень много провальных трансферов, дорогущего Гуса Тиля взяли. Кандидатура главного тренера Доменико Тедеско тоже очень спорная. Насколько и чем он лучше Олега Кононова? И чем он лучше остальных российских молодых тренеров?

    Ну, потренировал немного «Шальке», и не сказать, что успешно. За все эти ошибки Цорн заслуживал увольнение. Я считаю, что руководство «Спартака» приняло правильное решение.

    Результата у «Спартака» нет, единственное, что время для отставки выбрали не самое подходящее. Не надо спешить.

    Вообще руководство «Спартака» в кадровых решениях почему-то допускает всегда поспешность. Прежде чем увольнять Цорна, надо было подумать, зачем его назначали.

    Человек не знает российский футбол, не имеет опыта такой работы. Возложили на него сразу функции генерального и спортивного директора. Изначально Леонид Федун поспешил с назначением Цорна, а сейчас выбрал не самое удачное время для его увольнения», – заявил бывший президент «Локомотива».

    • Цорн пришел в клуб в мае 2019-го.
    • Сейчас «Спартак» занимает в РПЛ седьмое место.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3897

      Борат 30 минут назад

      да пускай эти рылы творят что хотят !
      нам всё равно за них стыдно !
      лишь бы в европу не выходили, пускай их стыд будет внутрироссийским !
      гыгы

      -1
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      Рейтинг: +446

      legenda soccer > Борат 13 минут назад

      голос песик

      0
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      Рейтинг: +355

      RJM555 37 минут назад

      маразматик....правильно Рахимов сказал, когда его увольняли из Локо "Я то еще тренером буду, а вот будет ли наумов президентом?"

      0
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      Рейтинг: +6853

      piligrim1986 39 минут назад

      просто дали мальчику поиграться, не зашло

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      Рейтинг: +4775

      ivany4 50 минут назад

      Страны Совет больше нет. Жаль.
      Но вот советчиков осталось - выше крыши.

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      Рейтинг: +1558

      Boeung777 53 минуты назад

      Все действительно, по существу. Но почему то у нас всегда умные задним числом.

      0
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      Рейтинг: +17401

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Вам самим в Локо нужно было мозг включить когда Кикнадзе брали, грузин насрал ещё больше, чем у нас Цорн.

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