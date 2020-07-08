Наумов: «Прежде чем увольнять Цорна из «Спартака», надо было подумать, зачем его назначали»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался об уходе Томаса Цорна с поста генерального директора «Спартака».

«При Цорне у «Спартака» было очень много провальных трансферов, дорогущего Гуса Тиля взяли. Кандидатура главного тренера Доменико Тедеско тоже очень спорная. Насколько и чем он лучше Олега Кононова? И чем он лучше остальных российских молодых тренеров?

Ну, потренировал немного «Шальке», и не сказать, что успешно. За все эти ошибки Цорн заслуживал увольнение. Я считаю, что руководство «Спартака» приняло правильное решение.

Результата у «Спартака» нет, единственное, что время для отставки выбрали не самое подходящее. Не надо спешить.

Вообще руководство «Спартака» в кадровых решениях почему-то допускает всегда поспешность. Прежде чем увольнять Цорна, надо было подумать, зачем его назначали.

Человек не знает российский футбол, не имеет опыта такой работы. Возложили на него сразу функции генерального и спортивного директора. Изначально Леонид Федун поспешил с назначением Цорна, а сейчас выбрал не самое удачное время для его увольнения», – заявил бывший президент «Локомотива».