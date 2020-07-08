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  • Наумов: «Прежде чем увольнять Цорна из «Спартака», надо было подумать, зачем его назначали»

Наумов: «Прежде чем увольнять Цорна из «Спартака», надо было подумать, зачем его назначали»

8 июля 2020, 12:35
11

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался об уходе Томаса Цорна с поста генерального директора «Спартака».

«При Цорне у «Спартака» было очень много провальных трансферов, дорогущего Гуса Тиля взяли. Кандидатура главного тренера Доменико Тедеско тоже очень спорная. Насколько и чем он лучше Олега Кононова? И чем он лучше остальных российских молодых тренеров?

Ну, потренировал немного «Шальке», и не сказать, что успешно. За все эти ошибки Цорн заслуживал увольнение. Я считаю, что руководство «Спартака» приняло правильное решение.

Результата у «Спартака» нет, единственное, что время для отставки выбрали не самое подходящее. Не надо спешить.

Вообще руководство «Спартака» в кадровых решениях почему-то допускает всегда поспешность. Прежде чем увольнять Цорна, надо было подумать, зачем его назначали.

Человек не знает российский футбол, не имеет опыта такой работы. Возложили на него сразу функции генерального и спортивного директора. Изначально Леонид Федун поспешил с назначением Цорна, а сейчас выбрал не самое удачное время для его увольнения», – заявил бывший президент «Локомотива».

  • Цорн пришел в клуб в мае 2019-го.
  • Сейчас «Спартак» занимает в РПЛ седьмое место.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Тил Гус Тедеско Доменико Цорн Томас
Комментарии (11)
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DOCTOR PENALTY
1594202947
Вам самим в Локо нужно было мозг включить когда Кикнадзе брали, грузин насрал ещё больше, чем у нас Цорн.
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Boeung777
1594204178
Все действительно, по существу. Но почему то у нас всегда умные задним числом.
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ivany4
1594204382
Страны Совет больше нет. Жаль. Но вот советчиков осталось - выше крыши.
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piligrim1986
1594205045
просто дали мальчику поиграться, не зашло
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RJM555
1594205168
маразматик....правильно Рахимов сказал, когда его увольняли из Локо "Я то еще тренером буду, а вот будет ли наумов президентом?"
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Иван Петров 1986
1594209504
А сколько таких цорнев по России гуляет.
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paracetamol
1594211265
Арап сделал свое дело, распилил кучу бабла, арап может уйти!
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Ганнибал Лектор
1594232690
Наверняка Федун грустит по Валере...
Ответить
житель СПб
1594238174
Хорошо сказано!
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