Алланазаров: «Кокорину и Мостовому разрешили сыграть с «Зенитом»

«Зенит» одобрил участие в матче 27-го тура РПЛ с «Сочи» арендованных сочинцами футболистов. Речь идет о форварде Александре Кокорине и хавбеке Андрее Мостовом.

«Кокорин и Мостовой завтра, 8 июля, сыграют против «Зенита». Разрешение получено», – написал в телеграме журналист Sport24 Максим Алланазаров.