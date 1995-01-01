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    Алланазаров: «Кокорину и Мостовому разрешили сыграть с «Зенитом»

    «Зенит» одобрил участие в матче 27-го тура РПЛ с «Сочи» арендованных сочинцами футболистов. Речь идет о форварде Александре Кокорине и хавбеке Андрее Мостовом.

    «Кокорин и Мостовой завтра, 8 июля, сыграют против «Зенита». Разрешение получено», – написал в телеграме журналист Sport24 Максим Алланазаров.

    • Кокорина арендовали зимой, его контракт с «Зенитом» истекает летом.
    • «Зенит» на прошлой неделе выиграл чемпионат России.
    • «Сочи» идет в таблице 11-м.

    Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3516

      Давид59 12 минут назад

      Наконец-то посмотрим на поле зенитовскую скамейку. Керж в воротах, в защите точно будет Осорио, в середине Мусаев и Воробьёв а впереди Шамкин

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      Рейтинг: +3617

      alarm 19 минут назад

      выпустить скамеечников и не крупно слить, чтобы сочи обошёл вонючих рыл в таблице. это тема.

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      Рейтинг: +2334

      житель СПб 26 минут назад

      Интересно... Такой официальный тренировочный матч. Думаю, Кокорин забьет два! (Ну уж один-то точно).

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