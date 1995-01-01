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    Уткин: «Фанаты «Локомотива» продолжают с кайфом ломать свой клуб. Ломайте к хренам, без него проживем. Вы остаетесь пятым колесом»

    Видеоблогер Василий Уткин полагает, что болельщики «Локомотива» ломают клуб. Например, они не согласны с уходом главного тренера Юрия Семина.

    «Болельщики «Локомотива» продолжают с кайфом и наслаждением ломать собственный клуб. Я им даже завидую. Эта энергия разрушения колоссальна. Заниматься дестроем – безумный кайф.

    Друзья, команда проиграла чемпионство в декабре. Уже тогда «Локомотив» утратил все реальные шансы. В первом матче после зимнего перерыва команда играла с «Зенитом» на ничью. Ну какие вы чемпионы? Были вы пятым колесом и остаетесь.

    Цените себя по максимуму и стремитесь к этому, друзья мои. Если нет, то ломайте к хренам свой клуб, без него все проживем», – сказал Уткин на собственном ютуб-канале.

    • Семина заменил Марко Николич.
    • «Локомотив» продолжает идти в таблице вторым.
    • С Семиным москвичи трижды брали чемпионство.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:47
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2676

      Nesterenko 12 секунд назад

      Да все хватит хватит, уже все места эрогенные господину Кикнадзе нализал сполна.

      0
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      Рейтинг: +3617

      alarm 20 минут назад

      4 колеса и спереди пятачок!

      0
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      Рейтинг: +746

      Гавроша 1 час назад

      Свинья оскорбила паровозов!!!

      2
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      Рейтинг: +1595

      Бриг 1 час назад

      У Уткина Локо - любимый клуб. От такой любви даже страшно.

      2
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      Рейтинг: +450

      Файдаэн 1 час назад

      Забавно слышать про "пятое колесо", когда из четырех других одно пропало, три других сломаны.

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