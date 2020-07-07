Уткин: «Фанаты «Локомотива» продолжают с кайфом ломать свой клуб. Ломайте к хренам, без него проживем. Вы остаетесь пятым колесом»

Видеоблогер Василий Уткин полагает, что болельщики «Локомотива» ломают клуб. Например, они не согласны с уходом главного тренера Юрия Семина.
«Болельщики «Локомотива» продолжают с кайфом и наслаждением ломать собственный клуб. Я им даже завидую. Эта энергия разрушения колоссальна. Заниматься дестроем – безумный кайф.
Друзья, команда проиграла чемпионство в декабре. Уже тогда «Локомотив» утратил все реальные шансы. В первом матче после зимнего перерыва команда играла с «Зенитом» на ничью. Ну какие вы чемпионы? Были вы пятым колесом и остаетесь.
Цените себя по максимуму и стремитесь к этому, друзья мои. Если нет, то ломайте к хренам свой клуб, без него все проживем», – сказал Уткин на собственном ютуб-канале.
- Семина заменил Марко Николич.
- «Локомотив» продолжает идти в таблице вторым.
- С Семиным москвичи трижды брали чемпионство.
Источник: Бомбардир.ру