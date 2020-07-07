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  • Уткин: «Фанаты «Локомотива» продолжают с кайфом ломать свой клуб. Ломайте к хренам, без него проживем. Вы остаетесь пятым колесом»

Уткин: «Фанаты «Локомотива» продолжают с кайфом ломать свой клуб. Ломайте к хренам, без него проживем. Вы остаетесь пятым колесом»

7 июля 2020, 21:47
9

Видеоблогер Василий Уткин полагает, что болельщики «Локомотива» ломают клуб. Например, они не согласны с уходом главного тренера Юрия Семина.

«Болельщики «Локомотива» продолжают с кайфом и наслаждением ломать собственный клуб. Я им даже завидую. Эта энергия разрушения колоссальна. Заниматься дестроем – безумный кайф.

Друзья, команда проиграла чемпионство в декабре. Уже тогда «Локомотив» утратил все реальные шансы. В первом матче после зимнего перерыва команда играла с «Зенитом» на ничью. Ну какие вы чемпионы? Были вы пятым колесом и остаетесь.

Цените себя по максимуму и стремитесь к этому, друзья мои. Если нет, то ломайте к хренам свой клуб, без него все проживем», – сказал Уткин на собственном ютуб-канале.

  • Семина заменил Марко Николич.
  • «Локомотив» продолжает идти в таблице вторым.
  • С Семиным москвичи трижды брали чемпионство.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Уткин Василий
Комментарии (9)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Файдаэн
1594147962
Забавно слышать про "пятое колесо", когда из четырех других одно пропало, три других сломаны.
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Бриг
1594148073
У Уткина Локо - любимый клуб. От такой любви даже страшно.
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Nesterenko
1594152186
Да все хватит хватит, уже все места эрогенные господину Кикнадзе нализал сполна.
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Karel1977
1594153570
Почему пятое,девятое,тогда уж,у локомотива больше,чем четыре... восемь вроде должно быть. Две тележки,в каждой по две пары..
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paracetamol
1594154070
Это надо еще посмотреть, кто ломает клуб, - фаны или руководство. Впрочем, не жирной утке об этом рассуждать.
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Korsar_03
1594157599
Когда до Васи дойдет, что на его вбросы уже давно не обращают внимания
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Proker
1594184957
Утка поливает в огонь бензин
Ответить
Sanloko
1594186069
5 "колёс" Москвы - ЦСКА, Спам, Локо, Динама, Торпедо, ну кто из них первый и кто последний? Очередной пук в золу от жиртреста
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Hektor 84
1594215653
Смотри чтоб фаны Локо тебя не сломали
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