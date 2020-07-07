РПЛ. «Ахмат» победил «Тамбов», Мелкадзе забил седьмой гол в сезоне

«Ахмат» после возобновления РПЛ в гостях только побеждает. В 27-м туре чеченцы обыграли «Тамбов». Команда Игоря Шалимова на шесть очков отдалилась от зоны вылета.

Седьмой гол в сезоне забил принадлежащий «Спартаку» Георгий Мелкадзе. Ни один игрок в сезоне не отличился столько раз в футболке москвичей.

Фелипе Визеу забил дебютный гол в РПЛ.

Чемпионат России. РПЛ. 27-й тур

Тамбов – Ахмат (Грозный) – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Исмаэл, 20 (с пенальти); 1:1 – Мелкадзе, 34 (с пенальти); 1:2 – Визеу, 73.

«Тамбов»: Шелия, Рыбин (Кабахидзе, 63), Таказов, Шляков, Юрганов, Тетрашвили, Грицаенко, Каплиенко (Филин, 68), Карасев (Федчук, 79), Килин (Калмыков, 78), Мелкадзе.

«Ахмат»: Городов, Семенов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Иванов, Глушаков, Швец, Исмаэл Силва, Харин, Визеу (Ильин, 74).

Предупреждения: Грицаенко, 20; Таказов, 80; Мелкадзе, 90+3 – Исмаэл, 45+2; Швец, 53; Нижич, 63; Глушаков, 80; Городов, 90+2.

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