Семин: «Кикнадзе ходил по комнатам игроков и настраивал их против тренера»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе настраивал футболистов против него.

«Все что говорит Кикнадзе, иной раз нужно делить наполовину. Кикнадзе ходил по комнатам игроков и настраивал их против тренера», – заявил Семин в программе «Инсайдеры» на «Матч ТВ».

В мае совет директоров «Локо» решил не продлевать контракт с 73-летним специалистом.

Команду с 1 июня возглавил серб Марко Николич .

. Семин – самый успешный тренер в истории клуба.