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    Семин: «Кикнадзе ходил по комнатам игроков и настраивал их против тренера»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе настраивал футболистов против него.

    «Все что говорит Кикнадзе, иной раз нужно делить наполовину. Кикнадзе ходил по комнатам игроков и настраивал их против тренера», – заявил Семин в программе «Инсайдеры» на «Матч ТВ».

    • В мае совет директоров «Локо» решил не продлевать контракт с 73-летним специалистом.
    • Команду с 1 июня возглавил серб Марко Николич.
    • Семин – самый успешный тренер в истории клуба.

    Источник: твиттер «Матч Премьер»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +765

      Нас Много 41 минуту назад

      Ложь, п...ж и провокация. Никогда не поверю, чтобы Палыч такое сказал

      0
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    • ...
      Рейтинг: +145

      Константинн 45 минут назад

      Семин, без Кикнадзе и Ко, ты не стал бы чемпионом, в тот год кто бы ни тренировал привел бы клуб к чемпионству, т.к многое решалось вне поля. Может об этом расскажет...

      -3
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      Рейтинг: +765

      Нас Много > Константинн 40 минут назад

      А ктоттакой Кикнадзе? Сорняк на футбольном поле, Уткин ему в пару.

      2
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      ...
      Рейтинг: +176

      Саладин > Константинн 14 минут назад

      Ты чё курил? Чемпионами с Геркусом стали... У кика вообще ни одного нужного действия не было...

      1
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      Рейтинг: +20752

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Юрий Палыч не опускайтесь вы до кляуз и сплетен . Таких личностей и так хватает .

      -1
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      Рейтинг: +4109

      порт 1 час назад

      Нужно это было говорить раньше, а не сейчас, когда паровоз ушёл.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +129

      dim29 > порт 2 минуты назад

      когда раньше?,когда на контракте был?,что-б его штрафанули не хило и по искам затоскали,что ты прости Господи б.л.я.т.ь мелешь?!

      0
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      Рейтинг: +1998

      Kollljan 1 час назад

      Какая стыдобища!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +857

      Semenycch 1 час назад

      Это чмо с грузинской фамилией развалит Локо.

      5
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      Рейтинг: +176

      Саладин > Semenycch 13 минут назад

      + все че то на Палыча накинулись... а я вот очень хочу, Палыч, расскажи побольше про эту клоаку

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