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  • Миллер – о чемпионстве «Зенита»: «Главный фактор успеха – порядок и дисциплина. Это позволило соблюдать социальную дистанцию в таблице»

Миллер – о чемпионстве «Зенита»: «Главный фактор успеха – порядок и дисциплина. Это позволило соблюдать социальную дистанцию в таблице»

6 июля 2020, 20:00
23

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер поделился эмоциями в связи с досрочным чемпионством «Зенита».

«С чемпионством! Очень убедительным и рекордно досрочным! Главный фактор успеха в этом году – порядок и дисциплина. Это позволило в таблице чемпионата соблюдать необходимую социальную дистанцию от преследователей. «Зенит» – чемпион!» – сказал Миллер.

  • «Зенит» выиграл Премьер-лигу за четыре тура до конца турнира.
  • Команда стала шестикратным чемпионом России.
  • «Газпром» владеет контрольным пакетом акций петербургского клуба.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (23)
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Nikoo
1594056536
Главный фактор это бабло.
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vladimir-7
1594059432
Ну всё, настало время переименовать Зенит в Газпром.
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Skull_Boy
1594060172
Бла бла бла, забивать рукой с оффсайда при рабочем варе, с бездонным гос обслуживанием, с подставными командами и со своим судейским корпусом только идиот не выиграет чемпионат, а как ЛЧ, так ЖОПА
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Павелий
1594060761
Очень убедительным вышел матч 10 декабря 2019 года с Бенфикой. А главный фактор - ГОСУДАРСТВЕННЫЕ деньги. Это позволило и зарплату платить неплохим футболистам, и судей прикармливать, и у конкурентов паспортистов забирать. Всё вышеперечисленное дало неплохие по российским меркам результаты на поле.
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valkam72
1594064382
Эй бомбардир. Давай новость про раздевалку синитовскую. Покуражимся над педикулёзниками. Видимо админы за синит болеют, раз не выкладывают. Позорище там было знатное. Ухаха.
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Makaweli
1594064524
В каждой игре зенита есть вопросы к судейству, и это факт!
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PAREVG.
1594082577
Главный фактор успеха - ты и газпром.
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Axe111
1594091178
ГЛАВНЫЙ ФАКТОР ЭТО РОССИЙСКИЙ ГАЗ!!!!!! ПОЗОРИЩЕ
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Алекс636363
1594093993
про социальную дистанцию помолчал бы. и без того вся ваша олигарихическо-едросовская рать давно социально и морально дистанцирована от нормальных людей
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Йост
1594095945
Главный фактор успеха - это подкуп судейства на народные денежки.
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