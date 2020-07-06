Миллер – о чемпионстве «Зенита»: «Главный фактор успеха – порядок и дисциплина. Это позволило соблюдать социальную дистанцию в таблице»

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер поделился эмоциями в связи с досрочным чемпионством «Зенита».
«С чемпионством! Очень убедительным и рекордно досрочным! Главный фактор успеха в этом году – порядок и дисциплина. Это позволило в таблице чемпионата соблюдать необходимую социальную дистанцию от преследователей. «Зенит» – чемпион!» – сказал Миллер.
- «Зенит» выиграл Премьер-лигу за четыре тура до конца турнира.
- Команда стала шестикратным чемпионом России.
- «Газпром» владеет контрольным пакетом акций петербургского клуба.
Источник: Официальный сайт «Зенита»