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    Миллер – о чемпионстве «Зенита»: «Главный фактор успеха – порядок и дисциплина. Это позволило соблюдать социальную дистанцию в таблице»

    Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер поделился эмоциями в связи с досрочным чемпионством «Зенита».

    «С чемпионством! Очень убедительным и рекордно досрочным! Главный фактор успеха в этом году – порядок и дисциплина. Это позволило в таблице чемпионата соблюдать необходимую социальную дистанцию от преследователей. «Зенит» – чемпион!» – сказал Миллер.

    • «Зенит» выиграл Премьер-лигу за четыре тура до конца турнира.
    • Команда стала шестикратным чемпионом России.
    • «Газпром» владеет контрольным пакетом акций петербургского клуба.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2647

      Павелий 6 минут назад

      Очень убедительным вышел матч 10 декабря 2019 года с Бенфикой. А главный фактор - ГОСУДАРСТВЕННЫЕ деньги. Это позволило и зарплату платить неплохим футболистам, и судей прикармливать, и у конкурентов паспортистов забирать. Всё вышеперечисленное дало неплохие по российским меркам результаты на поле.

      1
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      Рейтинг: +1518

      evgevg13 10 минут назад

      Ах-Ах...

      1
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      Рейтинг: +8458

      Skull_Boy 16 минут назад

      Бла бла бла, забивать рукой с оффсайда при рабочем варе, с бездонным гос обслуживанием, с подставными командами и со своим судейским корпусом только идиот не выиграет чемпионат, а как ЛЧ, так ЖОПА

      3
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      Рейтинг: +11609

      vladimir-7 28 минут назад

      Ну всё, настало время переименовать Зенит в Газпром.

      2
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      Рейтинг: +42

      Nikoo 1 час назад

      Главный фактор это бабло.

      6
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      Рейтинг: +3507

      Давид59 > Nikoo 1 час назад

      Не без этого конечно. У РЖД и Лукойла бабок не меньше

      -1
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      Рейтинг: +23

      23456789 > Давид59 51 минуту назад

      меньше

      3
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      Рейтинг: +30

      FCLM_FCRM > Давид59 5 минут назад

      А почему тогда Спартак и Локо не купят Малкома?

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