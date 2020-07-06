Канделаки поздравила с чемпионством баскетбольный «Зенит» вместо футбольного

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поздравила «Зенит» с чемпионством в сторис своего инстаграма.

При этом Канделаки отметила не футбольную, а баскетбольную команду «Зенита».

На очередную ошибку Канделаки отреагировал видеоблогер Василий Уткин.

«Тина Канделаки, если бы тебя не было, не нашлось бы достаточно больного воображения, чтобы тебя придумать», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

В октябре 2019 года Канделаки перепутала форварда Сердара Азмуна с полузащитником Магомедом Оздоевым и причислила иранца к игрокам сборной России.