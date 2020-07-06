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  • Канделаки поздравила с чемпионством баскетбольный «Зенит» вместо футбольного

Канделаки поздравила с чемпионством баскетбольный «Зенит» вместо футбольного

6 июля 2020, 12:28
31

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поздравила «Зенит» с чемпионством в сторис своего инстаграма.

При этом Канделаки отметила не футбольную, а баскетбольную команду «Зенита».

На очередную ошибку Канделаки отреагировал видеоблогер Василий Уткин.

«Тина Канделаки, если бы тебя не было, не нашлось бы достаточно больного воображения, чтобы тебя придумать», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

В октябре 2019 года Канделаки перепутала форварда Сердара Азмуна с полузащитником Магомедом Оздоевым и причислила иранца к игрокам сборной России.

Источник: Инстаграм Тины Канделаки
Россия. Премьер-лига Зенит Канделаки Тина Уткин Василий
Комментарии (31)
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giluxa1963
1594028148
баба есть баба
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DeStar
1594028765
Мне кажется она специально уже это делает для хайпа, потому что такой тупой быть невозможно
Ответить
Ден 781
1594029748
ТП ?
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Дядя Серёжа
1594030542
В настоящее время для привластисостоящих любой зенит чемпион.
Ответить
NewLife
1594031391
Слишком длительное общение с зюбой и боратом лишает ума, даже куриного.
Ответить
paracetamol
1594033055
И эта дура, что гребет кучу бабала, возглавляет Матч!?
Ответить
plehanov6
1594034007
Этот человек возглавляет главный спортивный канал СТРАНЫ?! Идиотизм - вечен!!! Комментарии, излишни! Все на глазах!!!
Ответить
PAREVG.
1594035361
Дура, но, насосала не на машину, а на федеральный канал!!!!
Ответить
AtticusFinch1
1594037551
Только в нашей стране спортсмен или актер может быть депутатом,а идиотка и телеведущая генеральным продюсером главного спортивного канала)
Ответить
zigbert
1594044133
Перегрелась на солнце.
Ответить
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