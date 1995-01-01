Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    2 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    3 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?

    Канделаки поздравила с чемпионством баскетбольный «Зенит» вместо футбольного

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поздравила «Зенит» с чемпионством в сторис своего инстаграма.

    При этом Канделаки отметила не футбольную, а баскетбольную команду «Зенита».

    На очередную ошибку Канделаки отреагировал видеоблогер Василий Уткин.

    «Тина Канделаки, если бы тебя не было, не нашлось бы достаточно больного воображения, чтобы тебя придумать», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    В октябре 2019 года Канделаки перепутала форварда Сердара Азмуна с полузащитником Магомедом Оздоевым и причислила иранца к игрокам сборной России.

    Источник: Инстаграм Тины Канделаки

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:28
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +767

      NewLife 47 секунд назад

      Слишком длительное общение с зюбой и боратом лишает ума.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2491

      "supermax" 4 минуты назад

      Какая разница какой зенит... Спросите местных д.о.л.б.о.е.б.о.в чем они в раздевалке занимаются... Или у Черчесова спросите.... А то привыкли валить свои педоутехи на других... Пи.доры!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3866

      Дядя Серёжа 13 минут назад

      В настоящее время для привластисостоящих любой зенит чемпион.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1620

      Ден 781 26 минут назад

      ТП ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40079

      MaxRnD > Ден 781 22 минуты назад

      Без вариантов

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9665

      DeStar 42 минуты назад

      Мне кажется она специально уже это делает для хайпа, потому что такой тупой быть невозможно

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3703

      Борат > DeStar 41 минуту назад

      болельщица спартака оля бузова готова с тобой поспорить !
      гыгы

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40079

      MaxRnD > DeStar 21 минуту назад

      С таким потоком сознания возможно ВСЁ

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23921

      zra78 > DeStar 7 минут назад

      Да 100 пудов и угарает над теми кто считает что ошиблась

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1673

      Евгений Агеев 48 минут назад

      *****)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1955

      giluxa1963 53 минуты назад

      баба есть баба

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3703

      Борат 53 минуты назад

      ну прицепила по синьке не ту ссылку с кем не бывает !
      стыдно-то всё равно за пищевик !
      гыгы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2491

      "supermax" > Борат 8 минут назад

      И за то что газовые е.бут друг друга в жопы стыдно...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77634
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru