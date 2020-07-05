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  • Тедеско – о беседах с Федуном и Цорном: «Спартак» – семья. То, что происходит внутри, остается в семье»

Тедеско – о беседах с Федуном и Цорном: «Спартак» – семья. То, что происходит внутри, остается в семье»

5 июля 2020, 16:35
14

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско считает клуб семьей. Об этом он сказал после поражения в 26-м туре РПЛ от «Тамбова» (2:3).

«Вы меня уже спрашивали на тему моего взаимодействия с Томасом Цорном и Леонидом Федуном. Ответ мой будет один и тот же. То, о чем я говорю с ними, остается между нами. Я же не спрашиваю вас (Тедеско говорит задавшему вопрос инсайдеру Сергею Егоровуприм. «Бомбардир»), о чем вы говорите с женой по утрам.

Это же семья. «Спартак» – такая же семья. То, что происходит внутри, остается в семье», – сказал немец.

  • «Спартак» проиграл «Тамбову» второй раз за сезон.
  • Москвичи остались в таблице шестыми.
  • «Тамбов» занимает 12-ю строчку.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Тедеско Доменико Федун Леонид Цорн Томас
Комментарии (14)
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DOCTOR PENALTY
1593957419
Семьёй сейчас в Спартаке и не пахнет! Там сейчас базар, гнилой товар и кто кого на*бёт.
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river31
1593958536
Знатный сказочник. Братья Гримм предками были?
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TERMIK2142
1593958584
Уверен Бомбардир может порвать в пух и прах твои высказывания, какой нибудь статейкой через денек другой)))
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NewLife
1593958907
По новой конституции семья - это союз между мужчиной и женщиной (неужели Цорн?)
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Setién Enrique
1593960108
Римские легионеры тоже друга друга любили, а потом шли в бой за себя и своего товарища!
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ivany4
1593967944
Хорошо, что с клубной этикой у него все в порядке. А было бы еще лучше, чтоб и остальные придерживались этого правила, и четко выполняли свои обязанности.
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vlad1969
1593978871
Какая нахер семья??? Уже лохам которые приехали гореть, и не скрывали этого, безвольно слили!!! Бакаев как не играл так и не играет!!! Все равно в основе!(((((( детский сад! ВЕРНИТЕ КАРРЕРУ!!!!!!!!!
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Ссппааррттаакк
1593980845
Это не семья. - Это Свинарник.
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paracetamol
1593984277
Если семья шведская, то так оно и есть.
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vladimir-7
1594014072
Глава вашей "семьи" готов вернуть всех приёмных детей обратно в детский дом Германии.
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