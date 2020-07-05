Тедеско – о беседах с Федуном и Цорном: «Спартак» – семья. То, что происходит внутри, остается в семье»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско считает клуб семьей. Об этом он сказал после поражения в 26-м туре РПЛ от «Тамбова» (2:3).

«Вы меня уже спрашивали на тему моего взаимодействия с Томасом Цорном и Леонидом Федуном. Ответ мой будет один и тот же. То, о чем я говорю с ними, остается между нами. Я же не спрашиваю вас (Тедеско говорит задавшему вопрос инсайдеру Сергею Егорову – прим. «Бомбардир»), о чем вы говорите с женой по утрам.

Это же семья. «Спартак» – такая же семья. То, что происходит внутри, остается в семье», – сказал немец.