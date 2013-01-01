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    Тедеско – о беседах с Федуном и Цорном: «Спартак» – семья. То, что происходит внутри, остается в семье»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско считает клуб семьей. Об этом он сказал после поражения в 26-м туре РПЛ от «Тамбова» (2:3).

    «Вы меня уже спрашивали на тему моего взаимодействия с Томасом Цорном и Леонидом Федуном. Ответ мой будет один и тот же. То, о чем я говорю с ними, остается между нами. Я же не спрашиваю вас (Тедеско говорит задавшему вопрос инсайдеру Сергею Егоровуприм. «Бомбардир»), о чем вы говорите с женой по утрам.

    Это же семья. «Спартак» – такая же семья. То, что происходит внутри, остается в семье», – сказал немец.

    • «Спартак» проиграл «Тамбову» второй раз за сезон.
    • Москвичи остались в таблице шестыми.
    • «Тамбов» занимает 12-ю строчку.

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +265

      TERMIK2142 1 минуту назад

      Уверен Бомбардир может порвать в пух и прах твои высказывания, какой нибудь статейкой через денек другой)))

      0
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      Рейтинг: +1672

      river31 2 минуты назад

      Знатный сказочник. Братья Гримм предками были?

      1
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      Рейтинг: +17376

      DOCTOR PENALTY 21 минуту назад

      Семьёй сейчас в Спартаке и не пахнет! Там сейчас базар, гнилой товар и кто кого на*бёт.

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