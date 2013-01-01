«Оренбургу» разрешили сыграть с «Рубином»

Ура доктору Роспотребнадзору!...который "лечит" болезни качественно , а главное в кратчайшие сроки … может даже за один день.
Матч 26-го тура РПЛ между «Рубином» и «Оренбургом» состоится в штатном режиме. Гости получили необходимые разрешения.
«Футбольный клуб «Оренбург» предоставил оперативному штабу всю необходимую информацию о состоянии здоровья футболистов и сотрудников команды, которые планируют принять участие в выездном матче 26-го тура в Казани.
В настоящее время ограничений со стороны регионального отделения Роспотребнадзора для их участия в матче нет», – информирует РПЛ.
- В «Оренбурге» случилась вспышка коронавируса.
- Команда в РПЛ идет последней.
- «Рубин» переносить матч отказался.