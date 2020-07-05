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«Оренбургу» разрешили сыграть с «Рубином»

5 июля 2020, 12:26
7

Матч 26-го тура РПЛ между «Рубином» и «Оренбургом» состоится в штатном режиме. Гости получили необходимые разрешения.

«Футбольный клуб «Оренбург» предоставил оперативному штабу всю необходимую информацию о состоянии здоровья футболистов и сотрудников команды, которые планируют принять участие в выездном матче 26-го тура в Казани.

В настоящее время ограничений со стороны регионального отделения Роспотребнадзора для их участия в матче нет», – информирует РПЛ.

  • В «Оренбурге» случилась вспышка коронавируса.
  • Команда в РПЛ идет последней.
  • «Рубин» переносить матч отказался.

Источник: телеграм-канал РПЛ
Россия. Премьер-лига Рубин Оренбург
Комментарии (7)
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латунный
1593943080
лёню в сочи тренером .а рупин побратим сочи теперь
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evgevg13
1593944145
игра- так игра
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Январь 59
1593944236
Ну наконец то нашли управу на Грипп-Надзор. Сколько можно издеваться над людьми. Помнится вся Страна три года боролась со свиным гриппом, а стоило отправить в отставку министра сельского хозяйства, и свиной грипп по взмаху палочки закончился. Может сменить Попову? При бывшем министре Роспотребнадзора, двухмесячного карантина ниразу не было.
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моэм
1593944766
Ура доктору Роспотребнадзору!...который "лечит" болезни качественно , а главное в кратчайшие сроки … может даже за один день.
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zigbert
1593948266
Гибкое решение. Хоть что то движется вперед.
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aleksandr1969
1593964764
А мне кажется, что по человечески это все неправильно. Взяли и вкатили два технаря. Я считаю что все команды должны быть в равных условиях. Все должны сыграть в оптимальных составах. Перенос дак перенос. А так можно любую команду отправить вниз на (якобы) законных основаниях.
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