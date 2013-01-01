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    «Оренбургу» разрешили сыграть с «Рубином»

    Матч 26-го тура РПЛ между «Рубином» и «Оренбургом» состоится в штатном режиме. Гости получили необходимые разрешения.

    «Футбольный клуб «Оренбург» предоставил оперативному штабу всю необходимую информацию о состоянии здоровья футболистов и сотрудников команды, которые планируют принять участие в выездном матче 26-го тура в Казани.

    В настоящее время ограничений со стороны регионального отделения Роспотребнадзора для их участия в матче нет», – информирует РПЛ.

    • В «Оренбурге» случилась вспышка коронавируса.
    • Команда в РПЛ идет последней.
    • «Рубин» переносить матч отказался.

    Источник: телеграм-канал РПЛ

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +651

      моэм 44 минуты назад

      Ура доктору Роспотребнадзору!...который "лечит" болезни качественно , а главное в кратчайшие сроки … может даже за один день.

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      Рейтинг: +1011

      Январь 59 53 минуты назад

      Ну наконец то нашли управу на Грипп-Надзор. Сколько можно издеваться над людьми. Помнится вся Страна три года боролась со свиным гриппом, а стоило отправить в отставку министра сельского хозяйства, и свиной грипп по взмаху палочки закончился. Может сменить Попову? При бывшем министре Роспотребнадзора, двухмесячного карантина ниразу не было.

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      Рейтинг: +1503

      evgevg13 54 минуты назад

      игра- так игра

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      Рейтинг: +1759

      латунный 1 час назад

      лёню в сочи тренером .а рупин побратим сочи теперь


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