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    Тедеско: «Очень, очень больно пропускать три гола от «Тамбова»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подытожил матч 26-го тура РПЛ против «Тамбова» (2:3). Москвичи дважды вели в счете.

    «Нужно было воспользоваться моментами и забивать третий гол, ставить точку в игре. Однако этого не произошло. Пропустили в итоге гол со штрафного, потом был пенальти. Пропускать дома три гола от «Тамбова» очень, очень больно. Все разочарованы.

    Судейство? Я говорю по матчу и футболу на поле», – сказал немец.

    • «Спартак» проиграл «Тамбову» второй раз за сезон.
    • Москвичи остались в таблице шестыми.
    • «Тамбов» занимает 12-ю строчку.

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Сегодня, 11:34
    Комментарии10
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      Рейтинг: +1761

      neim 17 минут назад

      От Локомотива наверное ещё больнее будет, так что время радоваться всё-таки ещё не пришло ...

      0
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      Рейтинг: +1209

      Sviro 45 минут назад

      Мудеску мне попрыгунчика напоминает. Живчик на глисту похож. А команда рано расслабилась. Играть надо до последней минуты. Секунды даже. Я не один раз так в шахматы проигрывал после того, как ферзя выигрывал за фигуру.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +714

      NewLife > Sviro 29 минут назад

      Чувствуется, ты в шахматах больше разбираешься, чем в футболе.))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +946

      Puddle 45 минут назад

      Ничего скоро фнл, и будет еще больнее пропускать от Чайки

      0
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      Рейтинг: +1454

      FRZZ 46 минут назад

      Золотые правила: "не уверен, не обгоняй", ты тоже если не уверен в своих силах, то не берись тренировать Спартак.

      0
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      Рейтинг: +1454

      FRZZ 48 минут назад

      Теперь представь, как больно болельщикам видеть Спартак в таком позоре.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +287

      vsolon 1 час назад

      вазелином смаж больно не будет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1641

      Genz 1 час назад

      Карреру тренера чемпиона убрали. Теперь ФНЛ вылечит

      0
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      Рейтинг: +4095

      Рубинище 1 час назад

      К Бердыеву в ученики напросись. а то в обороне прям решето

      2
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      Рейтинг: +8241

      alex1951 2 часа назад

      Чего стонать то?
      Таких,как вы надо рублем наказывать,
      а то твои боссы-дилетанты избаловали вас...
      И получается , что немцу и гов - игра ,не смерть даже ....А так треп,с сохранением зарплаты....Ляпота!

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