Тедеско: «Очень, очень больно пропускать три гола от «Тамбова»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подытожил матч 26-го тура РПЛ против «Тамбова» (2:3). Москвичи дважды вели в счете.
«Нужно было воспользоваться моментами и забивать третий гол, ставить точку в игре. Однако этого не произошло. Пропустили в итоге гол со штрафного, потом был пенальти. Пропускать дома три гола от «Тамбова» очень, очень больно. Все разочарованы.
Судейство? Я говорю по матчу и футболу на поле», – сказал немец.
- «Спартак» проиграл «Тамбову» второй раз за сезон.
- Москвичи остались в таблице шестыми.
- «Тамбов» занимает 12-ю строчку.
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»