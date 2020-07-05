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  • Тедеско: «Очень, очень больно пропускать три гола от «Тамбова»

Тедеско: «Очень, очень больно пропускать три гола от «Тамбова»

5 июля 2020, 11:34
8

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подытожил матч 26-го тура РПЛ против «Тамбова» (2:3). Москвичи дважды вели в счете.

«Нужно было воспользоваться моментами и забивать третий гол, ставить точку в игре. Однако этого не произошло. Пропустили в итоге гол со штрафного, потом был пенальти. Пропускать дома три гола от «Тамбова» очень, очень больно. Все разочарованы.

Судейство? Я говорю по матчу и футболу на поле», – сказал немец.

  • «Спартак» проиграл «Тамбову» второй раз за сезон.
  • Москвичи остались в таблице шестыми.
  • «Тамбов» занимает 12-ю строчку.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Тамбов Тедеско Доменико
Комментарии (8)
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alex1951
1593940145
Чего стонать то? Таких,как вы надо рублем наказывать, а то твои боссы-дилетанты избаловали вас... И получается , что немцу и гов - игра ,не смерть даже ....А так треп,с сохранением зарплаты....Ляпота!
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Рубинище
1593941716
К Бердыеву в ученики напросись. а то в обороне прям решето
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vsolon
1593942752
вазелином смаж больно не будет
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Sviro
1593944695
Мудеску мне попрыгунчика напоминает. Живчик на глисту похож. А команда рано расслабилась. Играть надо до последней минуты. Секунды даже. Я не один раз так в шахматы проигрывал после того, как ферзя выигрывал за фигуру.
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mangust4444
1593983599
Тренировать Спартак,вот это больно!!!!
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zigbert
1594046597
Обидное поражение. На этот раз были заметны ошибки в обороне.
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