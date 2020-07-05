Тедеско: «Очень, очень больно пропускать три гола от «Тамбова»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подытожил матч 26-го тура РПЛ против «Тамбова» (2:3). Москвичи дважды вели в счете.

«Нужно было воспользоваться моментами и забивать третий гол, ставить точку в игре. Однако этого не произошло. Пропустили в итоге гол со штрафного, потом был пенальти. Пропускать дома три гола от «Тамбова» очень, очень больно. Все разочарованы.

Судейство? Я говорю по матчу и футболу на поле», – сказал немец.