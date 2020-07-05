Алексей Миранчук – о нереализованном на 99-й минуте пенальти: «Не буду сильно загоняться. Нужно реабилитироваться, забирать очки»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал нереализованный пенальти в матче 26-го тура РПЛ против «Сочи» (0:0). На 99-й минуте футболист попал в штангу.

«Все выразили поддержку, за что я очень благодарен. Но все-таки считаю, что, раз взял на себя ответственность, нужно решать эпизод и забирать три очка. Был уверен в себе. Не знаю, почему не забил. Уже что-то проанализировал, не буду сильно загоняться, потому что уже скоро следующий матч, нужно реабилитироваться, показывать хорошую игру, забирать очки и двигаться вперед», – сказал Миранчук.