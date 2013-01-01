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    Алексей Миранчук – о нереализованном на 99-й минуте пенальти: «Не буду сильно загоняться. Нужно реабилитироваться, забирать очки»

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал нереализованный пенальти в матче 26-го тура РПЛ против «Сочи» (0:0). На 99-й минуте футболист попал в штангу.

    «Все выразили поддержку, за что я очень благодарен. Но все-таки считаю, что, раз взял на себя ответственность, нужно решать эпизод и забирать три очка. Был уверен в себе. Не знаю, почему не забил. Уже что-то проанализировал, не буду сильно загоняться, потому что уже скоро следующий матч, нужно реабилитироваться, показывать хорошую игру, забирать очки и двигаться вперед», – сказал Миранчук.

    • «Локомотив» в таблице идет вторым.
    • При Марко Николиче москвичи не проигрывают.
    • После возобновления чемпионата России (после карантина) у «Локомотива» забивает только Миранчук.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:25
    Комментарии2
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      Рейтинг: +36

      semm 2 часа назад

      так Миранчуки оба не сильно загоняются они не когда не будут играть как Семак, Жирковя. Тихонов, Аршавин

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2246

      житель СПб 2 часа назад

      А действительно - чего загоняться? В клубе, идущем на 2 месте, забивает (от случая к случаю) один человек...
      А зарплата у всех идет.

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