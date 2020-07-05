Четыре клуба АПЛ заинтересованы в Хамесе, «Реал» готов продать колумбийца

«Реал» заинтересован в продаже полузащитника Хамеса Родригеса, информирует Transfer News Live со ссылкой на Marca. У колумбийца следующим летом истекает контракт, и испанцы не хотят отпускать его бесплатно.

Интерес к Хамесу есть в АПЛ. Речь идет об «Арсенале», «Манчестер Юнайтед», «Эвертоне» и «Вулверхэмптоне».