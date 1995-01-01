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    Тедеско: «Верю в «Спартак». Мы делаем все от себя зависящее»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после матча 26-го тура РПЛ против «Тамбова» (2:3) выразил веру в команду. Спартаковцы дважды по ходу встречи вели в счете.

    «Я верю в команду: они делают всe, от них зависящее. Я тоже делаю всe, на что я могу повлиять. 20 часов в сутки думаю о команде: как подготовиться к игре, как разобрать соперника», – сказал немец.

    • «Спартак» проиграл «Тамбову» второй раз за сезон.
    • Москвичи остались в таблице шестыми.
    • «Тамбов» занимает 12-ю строчку.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:10
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1663

      Дедуктор 14 секунд назад

      А не сдал ли матч хитрован Тедеску? Коэффициенты то на победу Тамбова были о-го-го. Цыганенок мог такие бапки поднять, что и тренерам Барсы с Баварией не снились. Очень бы стоило проверить цыганенка на Полиграфе.

      0
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      Рейтинг: +6252

      Литейный4 2 минуты назад

      Как нам нравится когда свиней тренирует физрук Тудеска, а поставляет ему весь европейский шлак аферист Цорн. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +68

      loko1982 4 минуты назад

      Ещё один сектант))

      0
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      Рейтинг: +1735

      латунный 6 минут назад

      8очков до заветного места

      0
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      Рейтинг: +1646

      upiter622 8 минут назад

      Матрешки,чемодан,вокзал!

      2
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      Рейтинг: +22595

      oyabun 8 минут назад

      Мне жаль Тедеско. Видно что он икренне переживает за команду и действительно, делает что может. Вот только похоже "может" он немного.

      1
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      Рейтинг: +4111

      vladik12 13 минут назад

      "Давай-ка прекращай свой дешевый базар" (с).

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