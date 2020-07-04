Тедеско: «Верю в «Спартак». Мы делаем все от себя зависящее»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после матча 26-го тура РПЛ против «Тамбова» (2:3) выразил веру в команду. Спартаковцы дважды по ходу встречи вели в счете.

«Я верю в команду: они делают всe, от них зависящее. Я тоже делаю всe, на что я могу повлиять. 20 часов в сутки думаю о команде: как подготовиться к игре, как разобрать соперника», – сказал немец.