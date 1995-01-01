А не сдал ли матч хитрован Тедеску? Коэффициенты то на победу Тамбова были о-го-го. Цыганенок мог такие бапки поднять, что и тренерам Барсы с Баварией не снились. Очень бы стоило проверить цыганенка на Полиграфе.
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после матча 26-го тура РПЛ против «Тамбова» (2:3) выразил веру в команду. Спартаковцы дважды по ходу встречи вели в счете.
«Я верю в команду: они делают всe, от них зависящее. Я тоже делаю всe, на что я могу повлиять. 20 часов в сутки думаю о команде: как подготовиться к игре, как разобрать соперника», – сказал немец.
- «Спартак» проиграл «Тамбову» второй раз за сезон.
- Москвичи остались в таблице шестыми.
- «Тамбов» занимает 12-ю строчку.