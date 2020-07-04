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  • Тедеско: «Верю в «Спартак». Мы делаем все от себя зависящее»

Тедеско: «Верю в «Спартак». Мы делаем все от себя зависящее»

4 июля 2020, 21:10
37

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после матча 26-го тура РПЛ против «Тамбова» (2:3) выразил веру в команду. Спартаковцы дважды по ходу встречи вели в счете.

«Я верю в команду: они делают всe, от них зависящее. Я тоже делаю всe, на что я могу повлиять. 20 часов в сутки думаю о команде: как подготовиться к игре, как разобрать соперника», – сказал немец.

  • «Спартак» проиграл «Тамбову» второй раз за сезон.
  • Москвичи остались в таблице шестыми.
  • «Тамбов» занимает 12-ю строчку.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Тамбов Тедеско Доменико
Комментарии (37)
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oyabun
1593886594
Мне жаль Тедеско. Видно что он икренне переживает за команду и действительно, делает что может. Вот только похоже "может" он немного.
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paracetamol
1593887727
И этот верующим сделался, как в Россию приехал. Непонятно только, протестантом, католиком или православным? А может магометанином?
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Nesterenko
1593887918
Харэ триндеть, уже эти понты не действуют твои, проигрываешь постоянно.
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portero
1593888036
главное зарплату проверять не забываете, а на футбольном поле сомнения что делаете всё....
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vsespartak01
1593888347
тедеско:я верю в команду меньше, чем в то что бы еще настругать побольше бабла!
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житель СПб
1593889541
Тедеско, спать надо больше! Тогда и голова будет думать лучше. А если серьезно, то вот эта самоуверенность - при отсутствии нужной игры - самое худшее. Лучше бы написал: "У нас пока не получается, но мы стараемся." Было бы честнее.
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порт
1593892011
Валера тоже верил, пока не выгнали.
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ivany4
1593892071
Главное: - Я тоже делаю всe, на что я могу повлиять. Как-то странно, что через какое-то время работы, тренер не на все может повлиять. Может в "академии" что-нибудь подправить??))) На самом деле, тупая смена тренера ни к чему не приведет. Надо разбираться в структуре клуба. Сезон потерян. Надо не мешать готовить команду к следующему. Из всех предложений, только Валера смог бы разгрести это болото. Но у него жесткие условия: мухи отдельно, команда отдельно. На такие условия "мухи" не согласятся.))
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paracetamol
1593892610
Что ты сделал хорошего? Заставил команду играть 2-м номером с аутсайдерами?
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vladimir63
1593892811
в данный момент Спартак середняк нашего чемпа ! а вот судьи у нас полное говно ! почему отменили гол Соболева ? на повторе видно что защитника он не трогал ! ну совсем не трогал ! нет ! понятно что Тамбову очки нужнее ! может в долг отдали ? хотя это не Спартак отдал а судья !
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