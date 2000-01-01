Егоров: «Если «Спартак» не попадет в еврокубки, Цорна может заменить очень авторитетный мужчина Александр Жирков»

Пожалуй это было бы к лучшему. Очень уж мутный этот тип Цорн.
«Спартак» должен попасть в еврокубки, чтобы генеральный директор Томас Цорн точно сохранил пост на следующий сезон. Такую информацию сообщил бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров.
«Появились слухи о том, что у Цорна есть определенные проблемы. Если «Спартак» не пробьется в еврокубки по итогам сезона (а это достаточно серьезные деньги), то Томаса в следующем сезоне в клубе может и не быть.
Называется фамилия известного спартаковским болельщикам Александра Жиркова. Он был в менеджменте в чемпионском сезоне. Очень авторитетный мужчина, компетентный. Он способен удерживать от эмоциональных поступков Леонида Федуна», – сообщил инсайдер.
- «Спартак» идет в РПЛ шестым.
- Проходной в еврокубки по итогам сезона может стать и шестая позиция.
- Цорн работает в «Спартаке» с мая 2019 года.