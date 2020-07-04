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  • Егоров: «Если «Спартак» не попадет в еврокубки, Цорна может заменить очень авторитетный мужчина Александр Жирков»

Егоров: «Если «Спартак» не попадет в еврокубки, Цорна может заменить очень авторитетный мужчина Александр Жирков»

4 июля 2020, 17:15
10

«Спартак» должен попасть в еврокубки, чтобы генеральный директор Томас Цорн точно сохранил пост на следующий сезон. Такую информацию сообщил бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров.

«Появились слухи о том, что у Цорна есть определенные проблемы. Если «Спартак» не пробьется в еврокубки по итогам сезона (а это достаточно серьезные деньги), то Томаса в следующем сезоне в клубе может и не быть.

Называется фамилия известного спартаковским болельщикам Александра Жиркова. Он был в менеджменте в чемпионском сезоне. Очень авторитетный мужчина, компетентный. Он способен удерживать от эмоциональных поступков Леонида Федуна», – сообщил инсайдер.

  • «Спартак» идет в РПЛ шестым.
  • Проходной в еврокубки по итогам сезона может стать и шестая позиция.
  • Цорн работает в «Спартаке» с мая 2019 года.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Спартак Цорн Томас
Комментарии (10)
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oyabun
1593872970
Пожалуй это было бы к лучшему. Очень уж мутный этот тип Цорн.
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ivany4
1593878193
Егорова уже выгнали откуда можно, а бомбардир все его находит.))
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53768234561
1593885908
Eсли делаете cтавки -> portal-bets.ru
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Plyash
1593891740
Неужели не понятно,что Спартак не попадёт в пятёрку,это же даже инопланетяне видят.Единственный шанс,это ободрать Зеню в Кубке,но это будет сродни подвигу под Сталинградом.
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Рубинище
1593915007
у Цорна сейчас единственный выход, готовить чемодан денег судьям в кубке, что б пару пенок назначили, удалили пару питерцов и то может не сработать. А так без разницы сейчас кого директором сделают-нужны усиления за хорошие деньги минимум 20-30милион. за игрока.
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