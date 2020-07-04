Егоров: «Если «Спартак» не попадет в еврокубки, Цорна может заменить очень авторитетный мужчина Александр Жирков»

«Спартак» должен попасть в еврокубки, чтобы генеральный директор Томас Цорн точно сохранил пост на следующий сезон. Такую информацию сообщил бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров.

«Появились слухи о том, что у Цорна есть определенные проблемы. Если «Спартак» не пробьется в еврокубки по итогам сезона (а это достаточно серьезные деньги), то Томаса в следующем сезоне в клубе может и не быть.

Называется фамилия известного спартаковским болельщикам Александра Жиркова. Он был в менеджменте в чемпионском сезоне. Очень авторитетный мужчина, компетентный. Он способен удерживать от эмоциональных поступков Леонида Федуна», – сообщил инсайдер.