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  • Медведев опроверг, что «Сочи» должен заплатить 40 миллионов рублей за участие Кокорина в матче с «Зенитом»

Медведев опроверг, что «Сочи» должен заплатить 40 миллионов рублей за участие Кокорина в матче с «Зенитом»

3 июля 2020, 16:35
6

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию, согласно которой за участие форварда Александра Кокорина в матче 27-го тура РПЛ между петербургской командой и «Сочи» нужно заплатить 40 миллионов рублей.

«Эта величина далека от реальных контрактных условий», – сказал Медведев.

  • Матч «Зенит» – «Сочи» состоится 8 июля в Санкт-Петербурге.
  • Права на Кокорина до конца сезона принадлежат «Зениту».
  • В составе «Сочи» нападающий забил семь голов и сделал один ассист в семи матчах.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Кокорин Александр Медведев Александр
Комментарии (6)
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Garrincha58
1593784147
Зенит и так может спокойно три матча проиграть и всё равно станет первым чё тут мозги парить этим СМИ
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Nevsky_RU
1593785517
400?
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alarmik
1593791180
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Hektor 84
1593870004
Вот и посмотрим. Ну если к тому времени зенит обеспечит чемпионство то выйдет на поле, если нет то кокоша не выйдет на поле. Придумают отмазку в виде травмы или еще чего.
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