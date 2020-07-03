Медведев опроверг, что «Сочи» должен заплатить 40 миллионов рублей за участие Кокорина в матче с «Зенитом»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию, согласно которой за участие форварда Александра Кокорина в матче 27-го тура РПЛ между петербургской командой и «Сочи» нужно заплатить 40 миллионов рублей.
«Эта величина далека от реальных контрактных условий», – сказал Медведев.
- Матч «Зенит» – «Сочи» состоится 8 июля в Санкт-Петербурге.
- Права на Кокорина до конца сезона принадлежат «Зениту».
- В составе «Сочи» нападающий забил семь голов и сделал один ассист в семи матчах.
Источник: Sport24