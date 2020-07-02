Metaratings: «Сочи» заплатит 40 миллионов рублей, если Кокорин сыграет с «Зенитом»

Стало известно, сколько должен будет заплатить «Сочи» за участие форварда Александра Кокорина в матче против «Зенита».
Как пишет Metaratings, в случае появления Кокорина на поле, южане заплатят около 40 миллионов рублей. Такая сумма, а вернее 500 тысяч евро, прописана в арендном соглашении футболиста.
«Зенит» и «Сочи» встретятся в 27-м туре в Санкт-Петербурге. Игра пройдет 8 июля.
- Кокорин арендован сочинцами до конца сезона.
- В текущем чемпионате игрок забил семь голов в семи матчах за «Сочи» и является лучшим бомбардиром команды.
- Южане идут в РПЛ на 10-м месте, «Зенит» лидирует в турнирной таблице.
Источник: Metaratings
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