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  • Metaratings: «Сочи» заплатит 40 миллионов рублей, если Кокорин сыграет с «Зенитом»

Metaratings: «Сочи» заплатит 40 миллионов рублей, если Кокорин сыграет с «Зенитом»

2 июля 2020, 15:13
23

Стало известно, сколько должен будет заплатить «Сочи» за участие форварда Александра Кокорина в матче против «Зенита».

Как пишет Metaratings, в случае появления Кокорина на поле, южане заплатят около 40 миллионов рублей. Такая сумма, а вернее 500 тысяч евро, прописана в арендном соглашении футболиста.

«Зенит» и «Сочи» встретятся в 27-м туре в Санкт-Петербурге. Игра пройдет 8 июля.

  • Кокорин арендован сочинцами до конца сезона.
  • В текущем чемпионате игрок забил семь голов в семи матчах за «Сочи» и является лучшим бомбардиром команды.
  • Южане идут в РПЛ на 10-м месте, «Зенит» лидирует в турнирной таблице.

Источник: Metaratings

Агрегатор оценок, отзывов и экспертных мнений о букмекерском рынке. Сетевое издание работает с 2008 года и имеет более 200 тысяч подписчиков в социальных сетях.

Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Кокорин Александр
Комментарии (23)
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_Marqella_
1593693187
Нормально 40м....Думаю Кокорин не будет играть..а вообще правильно в арендном соглашении прописывать такие условия...
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kazak161
1593694788
И кто такие расценки делает?Получается 40000000 косарей за 90 минут и минимальная зарплата в 12130 рублей в месяц для простого смертного это норма жизни!Где логика?
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kazak161
1593695974
Газпром достояние России!Ура товарищи!Верным путем с новой конституцией идем в перед! Сорок лямов мелочь а не деньги,а просто копейки для газпрома!А если серьезно то минимальная зарплата это и есть цена жизни простых людей!!!!!!!!!!!!!Не хочу унизить жителей Санкт-Петербурга но думаю вам то же обидно!
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Давид59
1593697057
Матч может уже не будет ничего решать (досрочное чемпионство). Но в любом случае я за участие Саши в игре
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semm
1593699502
Я бы сказал что это не самый важный пункт контракта и довольно глупо будут выглядеть обе команды - одна платит, другая получает за игру Кокоши 40000000 . Лишний раз убеждаешься, что российский футбол это деньги умноженные на кривые ноги и заправленные тупыми решениями чинуш
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Антибиотик
1593709899
Круговорот денег внутри газпрома))
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Мага 13
1593716680
ну вообще было бы конечно интересно посмотреть на Кокорина в матче против своего бывшего клуба, думаю для Александра эта игра была бы принципиальной, особенно в свете недавних событий, когда его фактически отправили в ссылку по указу сверху.
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Алексей новый
1593748872
В принципе не плохая схема "обналички". Газпром платит Газпрому.
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Hektor 84
1593771746
Фарм клуб платит синит? Куда УЕФА смотрит?
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zigbert
1593804017
Тут можно было и без 40 млн. договорится.
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