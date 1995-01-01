Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    2 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому
    3 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?

    Metaratings: «Сочи» заплатит 40 миллионов рублей, если Кокорин сыграет с «Зенитом»

    Стало известно, сколько должен будет заплатить «Сочи» за участие форварда Александра Кокорина в матче против «Зенита».

    Как пишет Metaratings, в случае появления Кокорина на поле, южане заплатят около 40 миллионов рублей. Такая сумма, а вернее 500 тысяч евро, прописана в арендном соглашении футболиста.

    «Зенит» и «Сочи» встретятся в 27-м туре в Санкт-Петербурге. Игра пройдет 8 июля.

    • Кокорин арендован сочинцами до конца сезона.
    • В текущем чемпионате игрок забил семь голов в семи матчах за «Сочи» и является лучшим бомбардиром команды.
    • Южане идут в РПЛ на 10-м месте, «Зенит» лидирует в турнирной таблице.

    Источник: Metaratings

    Агрегатор оценок, отзывов и экспертных мнений о букмекерском рынке. Сетевое издание работает с 2008 года и имеет более 200 тысяч подписчиков в социальных сетях.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:13
    Комментарии22
    ...
    • ...
      Рейтинг: +28

      semm 45 минут назад

      Я бы сказал что это не самый важный пункт контракта и довольно глупо будут выглядеть обе команды - одна платит, другая получает за игру Кокоши 40000000 . Лишний раз убеждаешься, что российский футбол это деньги умноженные на кривые ноги и заправленные тупыми решениями чинуш

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1631

      Genz 52 минуты назад

      Нет необходимости за неустойку играть Сане. Турнирное положение Сочи терпит

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +972

      Алехсбургер. > Genz 19 минут назад

      Каламбур классный+)))
      Сане поперхнулся ,подписывая контракт с Баварией.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1344

      FENIX-SL 53 минуты назад

      АХАХВАХХЫВАХВЫАХВЫХАХВАХВЫАХХАХА
      ЦИРКАЧИ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +903

      ziborock 1 час назад

      Вангую: Кокорин сыграет, Зенит получит 40 лямов и это будет цена слива от сероводородных!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +903

      ziborock 1 час назад

      На то и бомжи чтобы с каждого Российского клуба что-то урвать! У кого игроков, у кого денег!))) Хотя в данном случае это выглядит как деньги из одной руки переложить в другую!)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +427

      GreyDM 1 час назад

      уж как-то низко, и противно что-ли... не верю, что в зените так кокошу боятся, скорее принцип какой-то, а так хз

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3445

      Давид59 1 час назад

      Матч может уже не будет ничего решать (досрочное чемпионство). Но в любом случае я за участие Саши в игре

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +549

      Cromathaar 1 час назад

      А зачем это "Сочи"? Вылететь уже не вылетят, до Еврокубков тоже уже не доберутся.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +903

      ziborock > Cromathaar 50 минут назад

      Кто сказал что не вылетят?! Они за 5 туров в 6-и очках от последнего места! А Сочи играть еще с Локо, Зенитом, Спартаком, Тамбовом и Крыльями которые и Зенит и Локо повозили в последних турах!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1416

      Из Твери Леха > Cromathaar 32 минуты назад

      Если 6-ое место при определенном раскладе будет лигоевропейским, то до него 3 очка. И принципиальная игра со Спартаком будет за него.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +286

      vsolon > Из Твери Леха 16 минут назад

      спартак в еврокубки через кубок пойдет... ))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1311

      kazak161 1 час назад

      Газпром достояние России!Ура товарищи!Верным путем с новой конституцией идем в перед! Сорок лямов мелочь а не деньги,а просто копейки для газпрома!А если серьезно то минимальная зарплата это и есть цена жизни простых людей!!!!!!!!!!!!!Не хочу унизить жителей Санкт-Петербурга но думаю вам то же обидно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1053

      латунный сепаратист 1 час назад

      а в итоге зеня отдаст очки младшеньким

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +52

      Урия Гип 2 > латунный сепаратист 1 час назад

      Крылья обыграют Ростов 2:1.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77544
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru