Metaratings: «Сочи» заплатит 40 миллионов рублей, если Кокорин сыграет с «Зенитом»

Стало известно, сколько должен будет заплатить «Сочи» за участие форварда Александра Кокорина в матче против «Зенита».

Как пишет Metaratings, в случае появления Кокорина на поле, южане заплатят около 40 миллионов рублей. Такая сумма, а вернее 500 тысяч евро, прописана в арендном соглашении футболиста.

«Зенит» и «Сочи» встретятся в 27-м туре в Санкт-Петербурге. Игра пройдет 8 июля.