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    VAR не будет работать на матче «Спартак» – «Тамбов» из-за большого количества игр 4 июля

    Руководитель проекта РФС по внедрению системы видеопомощи арбитрам Леонид Калошин объяснил, в связи с чем на матче 26-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Тамбовом» не будет работать VAR.

    «В один день видеоассистенты могут работать только на четырех матчах. Такая техническая и организационная ситуация. 4 июля у нас пять матчей, из которых «Динамо»«Арсенал» и «Локомотив»«Сочи» автоматически должны быть с VAR, так как на игре «Сочи» – «Динамо» не использовался VAR. ЦСКА борется за место в Лиге чемпионов, а «Спартак» и «Тамбов» – нет. Потому такой выбор», – сказал Калошин.

    «Краснодар» и «Зенит» рассудит Карасев, на матче «Спартака» и «Тамбова» не будет VAR

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 19:19
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2142

      житель СПб 41 минуту назад

      А что по этому поводу скажет Джикия?! Рискованное решение...

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      Рейтинг: +1273

      koli4ka 1 час назад

      а в это время...ребятки из VARa ,будут раздувать свиные шашлыки на мангале

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      Рейтинг: +15480

      bset 2 часа назад

      Что-то бредом попахивает? Какие такие технические ограничения? Камер мало? Нет - они на каждом стадионе свои. Интернет слабый, не потянет? Тоже бред. Комнат мало для судей? Ну это тогда бред, потому что два последних тура всегда игрались одновременно, а значит их должно быть минимум 8.

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