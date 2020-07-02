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  • VAR не будет работать на матче «Спартак» – «Тамбов» из-за большого количества игр 4 июля

VAR не будет работать на матче «Спартак» – «Тамбов» из-за большого количества игр 4 июля

2 июля 2020, 19:19
10

Руководитель проекта РФС по внедрению системы видеопомощи арбитрам Леонид Калошин объяснил, в связи с чем на матче 26-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Тамбовом» не будет работать VAR.

«В один день видеоассистенты могут работать только на четырех матчах. Такая техническая и организационная ситуация. 4 июля у нас пять матчей, из которых «Динамо»«Арсенал» и «Локомотив»«Сочи» автоматически должны быть с VAR, так как на игре «Сочи» – «Динамо» не использовался VAR. ЦСКА борется за место в Лиге чемпионов, а «Спартак» и «Тамбов» – нет. Потому такой выбор», – сказал Калошин.

«Краснодар» и «Зенит» рассудит Карасев, на матче «Спартака» и «Тамбова» не будет VAR

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Тамбов
Комментарии (10)
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koli4ka
1593711342
а в это время...ребятки из VARa ,будут раздувать свиные шашлыки на мангале
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житель СПб
1593714617
А что по этому поводу скажет Джикия?! Рискованное решение...
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ivany4
1593729416
Ну тогда это шанс для Спартака!))) Лишний раз убедились, что все, к чему протягивает руки МАТЧ - рушится. И это федеральный спортивный канал!
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Дядя Серёжа
1593739275
Жалко, так бы глядишь и 1ч13мин отыграли. Рекорды надо бить.
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СвинкаСправедливости
1593749844
Вообще плевать.
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dimazavr
1593752539
VAR у Спартака только забирает очки незаслуженно!
Ответить
paracetamol
1593754264
Значит Тамбов будут плавить. Могли бы и по 4 матча провести в субботу и воскресенье господнее.
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NewLife
1593760555
Чиновники РФС не могут ничего организовать и демонстрируют свою профнепригодность.
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