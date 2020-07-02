VAR не будет работать на матче «Спартак» – «Тамбов» из-за большого количества игр 4 июля

Руководитель проекта РФС по внедрению системы видеопомощи арбитрам Леонид Калошин объяснил, в связи с чем на матче 26-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Тамбовом» не будет работать VAR.

«В один день видеоассистенты могут работать только на четырех матчах. Такая техническая и организационная ситуация. 4 июля у нас пять матчей, из которых «Динамо» – «Арсенал» и «Локомотив» – «Сочи» автоматически должны быть с VAR, так как на игре «Сочи» – «Динамо» не использовался VAR. ЦСКА борется за место в Лиге чемпионов, а «Спартак» и «Тамбов» – нет. Потому такой выбор», – сказал Калошин.

ЦСКА в 26-м туре РПЛ сыграет в гостях с «Ахматом».

Также в этот день «Ростов» на выезде встретится с «Крыльями Советов».

«Краснодар» и «Зенит» рассудит Карасев, на матче «Спартака» и «Тамбова» не будет VAR