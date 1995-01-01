Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    2 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    3 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?

    «Краснодар» и «Зенит» рассудит Карасев, на матче «Спартака» и «Тамбова» не будет VAR

    Стали известны главные арбитры матчей 26-го тура РПЛ.

    Центральную встречу тура между «Краснодаром» и «Зенитом» рассудит Сергей Карасев. Матч пройдет 5 июля в Краснодаре.

    На игру «Локомотива» и «Сочи» назначен Алексей Матюнин, «Динамо» и «Арсенала»Владислав Безбородов.

    Главным арбитром матча «Спартак»«Тамбов» будет Владимир Москалев. На этой игре не будет использоваться система VAR.

    • 26-й тур стартует 4 июля матчем «Динамо» – «Арсенал».
    • Турнирную таблицу с 11-очковым отрывом возглавляет «Зенит».

    Источник: Телеграм РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:49
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4257

      Alekxei Z. 24 секунды назад

      е...чая лига !!!! Почему все в разных условиях ???
      Отсосите у КБ, раз вы так их боитесь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +678

      alll-1 25 секунд назад

      да и ху. с ним с этим ВАРом ,что с ним ,что без него

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2622

      алдан2014 11 минут назад

      Судьи решили показать Спартаку,да и многим другим клубам,кто в доме хозяин.Сами судят в поле,сами контролируют вар.Кто то думает,что они будут друг друга валить?Да не в жизнь.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8441

      Skull_Boy 44 минуты назад

      Хаххаха и Спартак наконец победит

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +52

      Урия Гип 2 45 минут назад

      Опять засудят Спартак.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +668

      NewLife 49 минут назад

      Смех, да и только.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +177

      n1hat 1 час назад

      Аж интересно почему? Наверно, шлюхе-безбородову в оч.о запихнули...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77544
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru