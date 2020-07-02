«Краснодар» и «Зенит» рассудит Карасев, на матче «Спартака» и «Тамбова» не будет VAR

Стали известны главные арбитры матчей 26-го тура РПЛ.

Центральную встречу тура между «Краснодаром» и «Зенитом» рассудит Сергей Карасев. Матч пройдет 5 июля в Краснодаре.

На игру «Локомотива» и «Сочи» назначен Алексей Матюнин, «Динамо» и «Арсенала» – Владислав Безбородов.

Главным арбитром матча «Спартак» – «Тамбов» будет Владимир Москалев. На этой игре не будет использоваться система VAR.