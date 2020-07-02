Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Краснодар» и «Зенит» рассудит Карасев, на матче «Спартака» и «Тамбова» не будет VAR

«Краснодар» и «Зенит» рассудит Карасев, на матче «Спартака» и «Тамбова» не будет VAR

2 июля 2020, 16:49
25

Стали известны главные арбитры матчей 26-го тура РПЛ.

Центральную встречу тура между «Краснодаром» и «Зенитом» рассудит Сергей Карасев. Матч пройдет 5 июля в Краснодаре.

На игру «Локомотива» и «Сочи» назначен Алексей Матюнин, «Динамо» и «Арсенала»Владислав Безбородов.

Главным арбитром матча «Спартак»«Тамбов» будет Владимир Москалев. На этой игре не будет использоваться система VAR.

  • 26-й тур стартует 4 июля матчем «Динамо» – «Арсенал».
  • Турнирную таблицу с 11-очковым отрывом возглавляет «Зенит».

Источник: Телеграм РФС
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Локомотив Арсенал Сочи Динамо Спартак Тамбов Безбородов Владислав Карасев Сергей Матюнин Алексей Москалев Владимир
Комментарии (25)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Урия Гип 2
1593699486
Опять засудят Спартак.
Ответить
Skull_Boy
1593699584
Хаххаха и Спартак наконец победит
Ответить
алдан2014
1593701518
Судьи решили показать Спартаку,да и многим другим клубам,кто в доме хозяин.Сами судят в поле,сами контролируют вар.Кто то думает,что они будут друг друга валить?Да не в жизнь.
Ответить
alll-1
1593702208
да и ху. с ним с этим ВАРом ,что с ним ,что без него
Ответить
vladimir-7
1593702703
Без VAR проще засудить Тамбов чтобы вытащить спартак в ЛЕ. Сегодня судья работает в поле, а завтра он сидит на VAR.
Ответить
Mariner
1593705801
Ясно, понятно. Свиньи опять пытаются попасть в еврокубки, чтоб там всё слить и нагадить стране... Всё как обычно.
Ответить
морозз
1593711557
Видно бомжовский ВАР понял что перегазовывает и сам себя отменил! Так бывает, когда власть захвачена этими представителями и ьоится что их начнут отмывать в чистой воде с мылом!
Ответить
Кузьмич на трибуне
1593715920
В прошлом сезоне игра Краснодар-Зенит , была самая зрелищная за весь сезон. Надеюсь и эту встречу будет интересно посмотреть. Дай Бог что ьы прошла встреча без травм и судейских курьёзов.
Ответить
giluxa1963
1593732458
Спартак даже Тамбов честно обыграть не может
Ответить
Бугимен
1593789076
ПОБЕДУ БЫКАМ ИЗ КРАСНОДАРА!!!!!!
Ответить
Главные новости
Радикальное заявление «Атлетико» по Альваресу и «Барселоне»
14:25
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
1
Гончаренко в порыве гнева опрокинул самовар в раздевалке
13:27
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
13:09
1
ФотоРодственник Джеко перешел в клуб ФНЛ
12:57
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
2
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
3
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
9
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
11:59
1
Подробности нового контракта Кругового с ЦСКА
11:51
1
Все новости
Все новости
Погребняк высказался о чемпионских перспективах «Зенита»
14:18
Орлов поставил еще один диагноз «Зениту»
13:59
1
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
2
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
3
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
9
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
11:59
1
Подробности нового контракта Кругового с ЦСКА
11:51
1
Экс-спартаковец столкнулся с политическим ультиматумом в Армении
11:33
1
Реакция Аршавина на поражение «Зенита» от «Спартака»
11:18
7
Галактионов ответил на вопрос о вылете «Локомотива»
10:55
Где смотреть матч «Акрон» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 28 августа 2026
10:47
Экс-спартаковец признался, что приезжал на тренировки с похмелья и с перегаром
10:21
2
«Динамо» покупает игрока, водившего проституток на базу и устроившего пьяное ДТП
10:13
14
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
09:51
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
09:41
6
Болельщицы подрались во время матча ЦСКА
09:36
2
Галактионов отреагировал на резкое заявление Аршавина в свой адрес
09:28
2
«Спартак» в шаге от продления контракта с лидером
08:58
14
Определен лучший форвард России
08:49
2
Семин назвал условие для чемпионства «Спартака»
08:17
1
В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами
00:33
1
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
4
Галактионов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:53
4
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
14
Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного
Вчера, 22:57
3
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:49
1
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
4
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
29
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+