«Краснодар» и «Зенит» рассудит Карасев, на матче «Спартака» и «Тамбова» не будет VAR

Стали известны главные арбитры матчей 26-го тура РПЛ.
Центральную встречу тура между «Краснодаром» и «Зенитом» рассудит Сергей Карасев. Матч пройдет 5 июля в Краснодаре.
На игру «Локомотива» и «Сочи» назначен Алексей Матюнин, «Динамо» и «Арсенала» – Владислав Безбородов.
Главным арбитром матча «Спартак» – «Тамбов» будет Владимир Москалев. На этой игре не будет использоваться система VAR.
- 26-й тур стартует 4 июля матчем «Динамо» – «Арсенал».
- Турнирную таблицу с 11-очковым отрывом возглавляет «Зенит».
Источник: Телеграм РФС