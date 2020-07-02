Tribuna: в брестском «Динамо» вспышка коронавируса

Несколько футболистов и сотрудников клуба заразились коронавирусом в брестском «Динамо», сообщает Tribuna.
Вирус выявлен у не менее трех игроков, которые принимали участие в матче 15-го тура с «Неманом». Среди них Александр Нойок и Денис Лаптев. «Динамо» попросило федерацию футбола Белоруссии перенести предстоящую игру со «Смолевичами», но клубу было отказано.
- «Динамо» идет в чемпионате Белоруссии на шестом месте.
- Клуб – действующий чемпион страны.
- Турнирную таблицу возглавляет БАТЭ.
Источник: Tribuna.com