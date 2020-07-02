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Tribuna: в брестском «Динамо» вспышка коронавируса

2 июля 2020, 18:24
1

Несколько футболистов и сотрудников клуба заразились коронавирусом в брестском «Динамо», сообщает Tribuna.

Вирус выявлен у не менее трех игроков, которые принимали участие в матче 15-го тура с «Неманом». Среди них Александр Нойок и Денис Лаптев. «Динамо» попросило федерацию футбола Белоруссии перенести предстоящую игру со «Смолевичами», но клубу было отказано.

  • «Динамо» идет в чемпионате Белоруссии на шестом месте.
  • Клуб – действующий чемпион страны.
  • Турнирную таблицу возглавляет БАТЭ.

Источник: Tribuna.com
Белоруссия. Высшая лига
Комментарии (1)
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Бухбух
1593710303
А батька только что сказал, что Белоруссия полностью вылечилась от коронавируса.
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