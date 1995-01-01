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    Tribuna: в брестском «Динамо» вспышка коронавируса

    Несколько футболистов и сотрудников клуба заразились коронавирусом в брестском «Динамо», сообщает Tribuna.

    Вирус выявлен у не менее трех игроков, которые принимали участие в матче 15-го тура с «Неманом». Среди них Александр Нойок и Денис Лаптев. «Динамо» попросило федерацию футбола Белоруссии перенести предстоящую игру со «Смолевичами», но клубу было отказано.

    • «Динамо» идет в чемпионате Белоруссии на шестом месте.
    • Клуб – действующий чемпион страны.
    • Турнирную таблицу возглавляет БАТЭ.

    Источник: Tribuna.com

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    Сегодня, 18:24
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2135

      Бухбух 1 час назад

      А батька только что сказал, что Белоруссия полностью вылечилась от коронавируса.

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