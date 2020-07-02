Уткин: «О какой стратегии ЦСКА может идти речь, если Гончаренко мерцательно появляется в команде: то он есть, то его нет»

Журналист и видеоблогер Василий Уткин высказался о работе главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко после победы его команды в дерби против «Спартака».

«В игре ЦСКА хочется видеть некую стратегию. Смотрите-ка: ЦСКА не попер вперед и не сел сильно назад. Непонятно, что, но что-то было. Но о какой стратегии может идти речь, если тренер ЦСКА мерцательно появляется в команде: то он есть, то его нет. И потом нужно объяснять, куда он делся и зачем.

Довольно интересная формулировка, что Гончаренко уехал в Белоруссию, чтобы как-то встряхнуть команду. Именно так встряхивает «Ливерпуль» Юрген Клопп, именно так встряхивают «Барселону». Все только так и делают, что команды свои трясут. Но почему-то мы раньше этого не видели.

Некоторые журналисты даже сделали одной из важных тем отчета о матче ЦСКА – «Спартак» наблюдение за поведением Гончаренко во время этой игры. Кажется, что он мало контактировал с игроками и вел себя не очень типично. Неужели все это не показывает, что у него нет нормального контакта с командой, чем бы это ни было вызвано сначала? Это совершенно очевидно», – сказал Уткин.