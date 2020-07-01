Вандерсон – лучший игрок матча «Ростов» – «Краснодар»

РПЛ совместно с телеканалом «Матч ТВ» определила лучшего футболиста матча 25-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Краснодаром» (1:1). Им стал бразилец Вандерсон. Он не отметился результативными действиями.

«Краснодар» пропустил мяч на 100-й минуте с пенальти. Матч стал самым продолжительным в истории РПЛ.