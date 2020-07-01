Сака подписал новый долгосрочный контракт с «Арсеналом»

Воспитанник «Арсенала» Букайо Сака продлил контракт с лондонским клубом.

Игрок подписал долгосрочное соглашение, детали которого не разглашаются. Текущий контракт футболиста истекает летом 2021 года.

Сака дебютировал в АПЛ в прошлом сезоне в матче с «Фулхэмом». Всего же на его счету 37 матчей за первую команду.

В этом сезоне Сака провел в Премьер-лиге 21 матч.

«Арсенал» занимает в турнирной таблице 10-е место.