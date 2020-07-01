Сака подписал новый долгосрочный контракт с «Арсеналом»

Воспитанник «Арсенала» Букайо Сака продлил контракт с лондонским клубом.
Игрок подписал долгосрочное соглашение, детали которого не разглашаются. Текущий контракт футболиста истекает летом 2021 года.
Сака дебютировал в АПЛ в прошлом сезоне в матче с «Фулхэмом». Всего же на его счету 37 матчей за первую команду.
- В этом сезоне Сака провел в Премьер-лиге 21 матч.
- «Арсенал» занимает в турнирной таблице 10-е место.
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Источник: Официальный сайт «Арсенала»