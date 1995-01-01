Уткин: «Уходя после матча с «Зенитом», Гончаренко сказал: «Без меня ЦСКА будет лучше»

всё верно Вася, Стыд и позор гавнопроекту под названием бЗенит. бу-га-га
Видеоблогер Василий Уткин рассказал, чем мотивировал свою попытку ухода из ЦСКА главный тренер Виктор Гончаренко. Руководство решило его оставить.
«Гончаренко, уходя (уезжая в Белоруссию после матча с «Зенитом» – прим. «Бомбардир»), сказал, что считает, что без него ЦСКА будет лучше. Я знаю это в пересказе. Ему тогда так казалось. Видимо, он настаивал на том, что не работает. Это не страшная ситуация. Когда-то же тренеры уходят из клуба», – сказал Уткин в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
- ЦСКА не побеждает в РПЛ с ноября.
- Гончаренко работает в клубе с 2016 года.
- ЦСКА в таблице идет пятым.