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    Уткин: «Уходя после матча с «Зенитом», Гончаренко сказал: «Без меня ЦСКА будет лучше»

    Видеоблогер Василий Уткин рассказал, чем мотивировал свою попытку ухода из ЦСКА главный тренер Виктор Гончаренко. Руководство решило его оставить.

    «Гончаренко, уходя (уезжая в Белоруссию после матча с «Зенитом»прим. «Бомбардир»), сказал, что считает, что без него ЦСКА будет лучше. Я знаю это в пересказе. Ему тогда так казалось. Видимо, он настаивал на том, что не работает. Это не страшная ситуация. Когда-то же тренеры уходят из клуба», – сказал Уткин в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

    • ЦСКА не побеждает в РПЛ с ноября.
    • Гончаренко работает в клубе с 2016 года.
    • ЦСКА в таблице идет пятым.

    Источник: ютуб-канал «Эхо Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: -607

      Аденн 2 часа назад

      всё верно Вася, Стыд и позор гавнопроекту под названием бЗенит. бу-га-га

      0
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      Рейтинг: +3609

      Борат 2 часа назад

      Пускай поросей рылой в лепёху воткнёт напоследок и в добрый путь ! Гыгы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3287

      alarm 2 часа назад

      но сегодня он как следует отпиджачит хряков!

      0
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