Уткин: «Уходя после матча с «Зенитом», Гончаренко сказал: «Без меня ЦСКА будет лучше»

Видеоблогер Василий Уткин рассказал, чем мотивировал свою попытку ухода из ЦСКА главный тренер Виктор Гончаренко. Руководство решило его оставить.

«Гончаренко, уходя (уезжая в Белоруссию после матча с «Зенитом» – прим. «Бомбардир»), сказал, что считает, что без него ЦСКА будет лучше. Я знаю это в пересказе. Ему тогда так казалось. Видимо, он настаивал на том, что не работает. Это не страшная ситуация. Когда-то же тренеры уходят из клуба», – сказал Уткин в эфире радиостанции «Эхо Москвы».