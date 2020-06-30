Директор «Оренбурга»: «Если разрешат, выставим боевой состав на матч с «Уралом»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что команда может выставить основной состав на матч 25-го тура РПЛ с «Уралом».

«На 90 процентов матч с «Уралом» состоится. Но каким составом мы сыграем, пока не знаем. Ждем разрешения от Роспотребнадзора. Когда последует это разрешение? Пока не знаем. Мы сдали уже четыре теста. Они все отрицательные. Другое дело, допустят ли контактных лиц? Если разрешат, то выставим боевой состав. Если нет, то, видимо, сыграем молодежью. Пока так», – сказал Андреев.