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    Егоров: «Гончаренко попрощался с ЦСКА и улетел. Потом дозвонились и его вернули. И он остался»

    Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров подтвердил, что Виктор Гончаренко останется главным тренером ЦСКА. На прошлой неделе белорус писал заявление об уходе.

    «Виктор Михайлович попрощался, улетел. Потом дозвонились, вернули, привели на матч. И он остался, уже один раз удрав.

    Второй побег – дело времени. А клуб будет, конечно же, не виноват», – написал инсайдер в телеграме.

    • По сведениям журналиста «Чемпионата» Андрея Панкова, ЦСКА сегодня, 28 июня, должен объявить о возвращении Гончаренко к работе.
    • Белорус тренирует ЦСКА с 2016 года.
    • Москвичи не побеждают в РПЛ с ноября.

    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1022

      kvm 14 минут назад

      истеричка

      0
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      Рейтинг: +519

      ВасяК 1 час назад

      Детский сад какой то,хочу не хочу!!!Я обиделся!!!

      0
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      Рейтинг: +1698

      afw13 2 часа назад

      вот какой смысл держать такого тренера, который уже и сам не хочет работать с командой? побед не было с ноября! чего дальше-то ждать, авось прорвет? Слуцкого в свое время и за меньшее отправили в отставку, а с этим нянчатся как с малым дитём...

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      Рейтинг: +279

      AleSan4es > afw13 46 минут назад

      У Лёни состав был топовый в лиге, а тут 17 человек, 1 вечный больной, 1 вечео на красной... и кем играть?

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      Рейтинг: +366

      Proker > AleSan4es 29 минут назад

      ..... ещё один совсем на голову касой (чалов)

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      Рейтинг: +1698

      afw13 > AleSan4es 11 минут назад

      ну тут не только в составе дело, мне кажется просто уже и тренер и команда морально устали друг от друга, нужна встряска, перемены.

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