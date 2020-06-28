Егоров: «Гончаренко попрощался с ЦСКА и улетел. Потом дозвонились и его вернули. И он остался»

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров подтвердил, что Виктор Гончаренко останется главным тренером ЦСКА. На прошлой неделе белорус писал заявление об уходе.

«Виктор Михайлович попрощался, улетел. Потом дозвонились, вернули, привели на матч. И он остался, уже один раз удрав.

Второй побег – дело времени. А клуб будет, конечно же, не виноват», – написал инсайдер в телеграме.