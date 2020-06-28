«Милан» летом может продлить контракт с Чалханоглу до 2024 года

«Милан» хочет сохранить полузащитника Хакана Чалханоглу. Итальянцы планируют предложить турецкому игроку контракт до 2024 года.
В июле агент Чалханоглу Гордон Стипик проведет переговоры с генеральным директором «Милана» Иваном Газидисом, пишет Николо Скира.
- Нынешний контракт истекает в следующем году.
- Чалханоглу стоит на рынке 14,5 миллиона евро.
- В текущем сезоне Серии А игрок провел 24 матча, забил три гола, сделал столько же результативных пасов.
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (73,5 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.