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    «Милан» летом может продлить контракт с Чалханоглу до 2024 года

    «Милан» хочет сохранить полузащитника Хакана Чалханоглу. Итальянцы планируют предложить турецкому игроку контракт до 2024 года.

    В июле агент Чалханоглу Гордон Стипик проведет переговоры с генеральным директором «Милана» Иваном Газидисом, пишет Николо Скира.

    • Нынешний контракт истекает в следующем году.
    • Чалханоглу стоит на рынке 14,5 миллиона евро.
    • В текущем сезоне Серии А игрок провел 24 матча, забил три гола, сделал столько же результативных пасов.

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (73,5 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    Сегодня, 11:30
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1428

      FRZZ 2 часа назад

      Хороший игрок, выполняет очень большой объем работы.

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