«Атлетико» сыграет с «Барселоной» без дисквалифицированных Коке и Савича

Мадридский «Атлетико» не может рассчитывать в ближайшем матче с «Барселоной» на двух футболистов. Речь идет о Стефане Савиче и Коке, они дисквалифицированы на один матч в связи с перебором желтых карточек.

Встреча в Барселоне в рамках 33-го тура чемпионата Испании состоится во вторник, 30 июля. Начало – в 23:00 по Москве.