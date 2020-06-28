«Атлетико» сыграет с «Барселоной» без дисквалифицированных Коке и Савича

Мадридский «Атлетико» не может рассчитывать в ближайшем матче с «Барселоной» на двух футболистов. Речь идет о Стефане Савиче и Коке, они дисквалифицированы на один матч в связи с перебором желтых карточек.
Встреча в Барселоне в рамках 33-го тура чемпионата Испании состоится во вторник, 30 июля. Начало – в 23:00 по Москве.
- Савич провел в сезоне Примеры 18 матчей.
- Коке сыграл в текущем чемпионате 25 матчей, забил два гола, сделал пять результативных пасов.
- «Атлетико» в таблице идет третьим.
Источник: Бомбардир.ру