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  • Медведев – о судействе в матче «Зенит» – «Крылья»: «Пенальти совершенно очевидные, эпизод с отмененным голом самарцев – рука есть рука»

Медведев – о судействе в матче «Зенит» – «Крылья»: «Пенальти совершенно очевидные, эпизод с отмененным голом самарцев – рука есть рука»

27 июня 2020, 08:50
22

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев оценил судейские решения в матче 24-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

«Хотя с игры не забили, пенальти, если пересмотреть повторы и не быть предвзятым, совершенно очевидные.

Система видеоассистента рефери (VAR) сработала, когда не засчитали два гола «Зенита», один из которых я десять раз пересматривал. Без VAR положение «вне игры» определить было невозможно, это миллиметры.

В эпизоде с отмененным голом «Крыльев Советов» было нарушение правил, рука есть рука, она находилась в неестественном положении», – сказал Медведев.

  • «Зенит» победил со счетом 2:1.
  • Оба гола петербургской команды забил Артем Дзюба с пенальти.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ, «Крылья» занимают последнее место.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Крылья Советов Медведев Александр
Комментарии (22)
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vladimir-7
1593240693
Медведева понять можно, напиши объективно и будешь безработным.
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serhio80
1593241736
Конечно очевидные) только судье пришлось доплачивать за очевидность)
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Garrincha58
1593243807
дело не в VAR и не в судействе просто игры нет в защите вообще полный шлак какой то молодой чертановец наделал целому Зениту шороху вот надо о чём говорить Семак полнейший ноль как и его команды мне стыдно за наш чемпионат за такого чемпиона,если они конечно ещё станут ими потому что с такой игрой они должны быть на месте Ахмата те и то лучше играют
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valkam72
1593244187
Уже считай вся страна гаСпромовский синит ненавидит. Все идет к тому, что и в еврокубках будет против него болеть. Вот это будет позор педикулёзным.
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Kurt Angel
1593251747
вот кто на ВАР сидит)))
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Axe111
1593256432
РУКИ НЕ БЫЛО!!!!!!!! ПОЗОРИЩЕ
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DOCTOR PENALTY
1593257787
Рука Газпрома есть рука Газпрома, её ни пожмёшь, ни отстранишь.( Если, конечно, ты не питерский.)
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моэм
1593259413
Ребята , вот это уже полный мандец...как хотите , но в еврокубках я буду "топить" за их соперников...только за одну лишь идею , что чем быстрее они вылетят , тем меньше мы будем слышать про этих уродов.
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h3LL1k
1593264046
рука есть рука , а не плечо идиот и пенальти хер пойми какие что он несёт
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portero
1593264482
всё заиграли... но просмотров ВАРа было много и долго, хорошо еще Кукуян не бегал к монитору, благодарность ему за это...
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