Медведев – о судействе в матче «Зенит» – «Крылья»: «Пенальти совершенно очевидные, эпизод с отмененным голом самарцев – рука есть рука»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев оценил судейские решения в матче 24-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

«Хотя с игры не забили, пенальти, если пересмотреть повторы и не быть предвзятым, совершенно очевидные.

Система видеоассистента рефери (VAR) сработала, когда не засчитали два гола «Зенита», один из которых я десять раз пересматривал. Без VAR положение «вне игры» определить было невозможно, это миллиметры.

В эпизоде с отмененным голом «Крыльев Советов» было нарушение правил, рука есть рука, она находилась в неестественном положении», – сказал Медведев.