Медведев – о судействе в матче «Зенит» – «Крылья»: «Пенальти совершенно очевидные, эпизод с отмененным голом самарцев – рука есть рука»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев оценил судейские решения в матче 24-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».
«Хотя с игры не забили, пенальти, если пересмотреть повторы и не быть предвзятым, совершенно очевидные.
Система видеоассистента рефери (VAR) сработала, когда не засчитали два гола «Зенита», один из которых я десять раз пересматривал. Без VAR положение «вне игры» определить было невозможно, это миллиметры.
В эпизоде с отмененным голом «Крыльев Советов» было нарушение правил, рука есть рука, она находилась в неестественном положении», – сказал Медведев.
- «Зенит» победил со счетом 2:1.
- Оба гола петербургской команды забил Артем Дзюба с пенальти.
- «Зенит» лидирует в РПЛ, «Крылья» занимают последнее место.
Источник: ТАСС