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    Медведев – о судействе в матче «Зенит» – «Крылья»: «Пенальти совершенно очевидные, эпизод с отмененным голом самарцев – рука есть рука»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев оценил судейские решения в матче 24-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

    «Хотя с игры не забили, пенальти, если пересмотреть повторы и не быть предвзятым, совершенно очевидные.

    Система видеоассистента рефери (VAR) сработала, когда не засчитали два гола «Зенита», один из которых я десять раз пересматривал. Без VAR положение «вне игры» определить было невозможно, это миллиметры.

    В эпизоде с отмененным голом «Крыльев Советов» было нарушение правил, рука есть рука, она находилась в неестественном положении», – сказал Медведев.

    • «Зенит» победил со счетом 2:1.
    • Оба гола петербургской команды забил Артем Дзюба с пенальти.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ, «Крылья» занимают последнее место.

    Источник: ТАСС

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    Комментарии18
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      Рейтинг: +61

      Kurt Angel 53 минуты назад

      вот кто на ВАР сидит)))

      0
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      Рейтинг: +82

      Вонючая столица 2 часа назад

      Да грёбаный ж стыд. Пи.Дерская ОПГ в действии

      3
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      Рейтинг: +760

      valkam72 2 часа назад

      Уже считай вся страна гаСпромовский синит ненавидит. Все идет к тому, что и в еврокубках будет против него болеть. Вот это будет позор педикулёзным.

      7
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      ...
      Рейтинг: +20646

      пьяныйхоровод > valkam72 1 час назад

      фсястрана вокруг Тарасовки скачет с голыми жопами .

      -1
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      ...
      Рейтинг: +20646

      пьяныйхоровод > valkam72 1 час назад

      фсястрана вчера малеха "зглотнула" когда Ахмэт у Сочей выиграть не смог .

      0
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      Рейтинг: +2308

      KPCCSPB > valkam72 1 час назад

      Только свиносброд против. Да и ваши болелки в ЕК нам не упали, вы итак болели против всегда. Лучше за свой свинарник болейте, за такой позор и вечный вылет. Это вам ближе. Вы и против сборной вечно настроены, *** вообще с вами, завистливые. Чистые руки и офсайды у вас подкуп, позорище. Масквабад тянут через матчи, Ростов и Краснодар уже слили, чтобы денама и сриптак были в ЕК.

      -2
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      Рейтинг: +760

      valkam72 > KPCCSPB 53 минуты назад

      Два педикулёзных пропи.дара, страпон да круассан, которые по жизни х.йню мелят за свой гребаный бомжеклуб.

      3
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      Рейтинг: +2945

      mopecekca > KPCCSPB 48 минут назад

      ахаха, ******

      1
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      Рейтинг: +760

      valkam72 > пьяныйхоровод 41 минуту назад

      Дэбил! По ненависти в стране поносный сочи почти сравнялся с бомжеклубом. Иди на ветке про новость, как вы выиграли у крыльев, хоть поинтересуйся кто там из болел комменты оставляет. Там вся страна епт против вашего позорного педикулёзища.

      1
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      Рейтинг: +10437

      Garrincha58 3 часа назад

      дело не в VAR и не в судействе просто игры нет в защите вообще полный шлак какой то молодой чертановец наделал целому Зениту шороху вот надо о чём говорить Семак полнейший ноль как и его команды мне стыдно за наш чемпионат за такого чемпиона,если они конечно ещё станут ими потому что с такой игрой они должны быть на месте Ахмата те и то лучше играют

      1
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      Рейтинг: +61

      Kurt Angel > Garrincha58 52 минуты назад

      ну в Чертаново офигенное поколение воспитали))
      Вот на чью академию можно равняться другим клубам))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2113

      serhio80 3 часа назад

      Конечно очевидные) только судье пришлось доплачивать за очевидность)

      3
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      Рейтинг: +3170

      alarm 3 часа назад

      поняли, хряки? а то вчера извизжались бедняги)

      -1
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      ...
      Рейтинг: +760

      valkam72 > alarm 3 часа назад

      Дурашка. Да там со всех клубов страны синит обсерают, а он только спартаковских видит. А гаСпромовский медведев как будто что то другое мог сказать.

      2
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      Рейтинг: +11504

      vladimir-7 3 часа назад

      Медведева понять можно, напиши объективно и будешь безработным.

      2
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      Рейтинг: +4

      kuznetsovaa 4 часа назад

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      Рейтинг: +5942

      paracetamol 4 часа назад

      Медведь, лучше пинка Семаку дай, чтобы команду лучше настраивал, а не делил бы все матч на главные и проходные. Еще и Тамбов с такой игрой напихать может!

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      Рейтинг: +3377

      Давид59 > paracetamol 2 часа назад

      Я тоже опасался, что Зенит с недонастроем выйдет. Так оно и вышло. Семак сильный тренер, но настраивать команду не умеет

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