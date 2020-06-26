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    Metaratings: «Тамбов» могут переименовать в «Париматч»

    «Тамбов» запросил спонсорскую помощь у букмекерской компании «Париматч» в размере 300 миллионов рублей. Взамен организация потребовала изменить название клуба на «Париматч», информирует Metaratings.

    Также планируется, что домашний стадион «Тамбова» будет называться «Париматч-Арена». Букмекер еще запросил, чтобы в совете директоров оказался его представитель и должность пресс-атташе занял человек «Париматча».

    • «Тамбов» в РПЛ идет 13-м.
    • Текущий сезон для команды дебютный в РПЛ.
    • «Париматч» ранее предлагала помощь «Химкам», но те отказались.

    Источник: Metaratings

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    26.06.2020 23:11
    Комментарии16
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      Рейтинг: +5047

      JTherry 26 минут назад

      уж лучше Париматч, чем Тамбов, играющий в Нижнем Новгороде или Саранске без зрителей на чужих стадионах

      0
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    • ...
      Рейтинг: +107

      Радио1000шумеров 27 минут назад

      Также Париматч потребовали, чтобы тамбовских волков переименовали в париматчских люпов.

      0
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      Рейтинг: +5918

      paracetamol 29 минут назад

      Париматч? Какие-то ср-ные делаши хотят не только бабло на травмах других иметь, а еще и свою команду?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2247

      Axe111 34 минуты назад

      АХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХ НУ ЭТО УЖЕ ВЕРХ ДОЛБА****А еще есть вопросы по рпл помойке????

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3156

      alarm 41 минуту назад

      требую, чтобы спартаку вернули историческое название! пищевик, пищевкус, промкооперация - на выбор! стыдно за спартак!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +5047

      JTherry > alarm 34 минуты назад

      а зениту его историческое - Бомжевик!!! стыдно за зенит!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +115

      Хейтер Аларм > alarm 33 минуты назад

      стыдно за.....аларма

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1198

      GermanVo 43 минуты назад

      Скоро будут заголовки: Париматч уступил Лиге ставок в матче за первое место.

      2
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      ...
      Рейтинг: +5918

      paracetamol > GermanVo 28 минут назад

      ...в матче за первое место от конца.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +343

      кран 48 минут назад

      ипануться

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +115

      Хейтер Аларм 48 минут назад

      если это случится, то это будет очередным позором российской премьер лиги!

      0
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      Рейтинг: +115

      Хейтер Аларм 49 минут назад

      ору, невиданная наглость....и всего за 300 миллионов РУБЛЕЙ

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      Рейтинг: +1253

      acor94 > Хейтер Аларм 39 минут назад

      5 миллионов баксов это солидный бюджет для новичка рпл

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      Рейтинг: +115

      Хейтер Аларм > acor94 32 минуты назад

      но это не стоит того, чтобы менять название клуба

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      Рейтинг: +1594

      Genz 55 минут назад

      А Спартак в Федунпукни

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