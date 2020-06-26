Metaratings: «Тамбов» могут переименовать в «Париматч»

«Тамбов» запросил спонсорскую помощь у букмекерской компании «Париматч» в размере 300 миллионов рублей. Взамен организация потребовала изменить название клуба на «Париматч», информирует Metaratings.

Также планируется, что домашний стадион «Тамбова» будет называться «Париматч-Арена». Букмекер еще запросил, чтобы в совете директоров оказался его представитель и должность пресс-атташе занял человек «Париматча».