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Metaratings: «Тамбов» могут переименовать в «Париматч»

26 июня 2020, 23:11
27

«Тамбов» запросил спонсорскую помощь у букмекерской компании «Париматч» в размере 300 миллионов рублей. Взамен организация потребовала изменить название клуба на «Париматч», информирует Metaratings.

Также планируется, что домашний стадион «Тамбова» будет называться «Париматч-Арена». Букмекер еще запросил, чтобы в совете директоров оказался его представитель и должность пресс-атташе занял человек «Париматча».

  • «Тамбов» в РПЛ идет 13-м.
  • Текущий сезон для команды дебютный в РПЛ.
  • «Париматч» ранее предлагала помощь «Химкам», но те отказались.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Тамбов
Комментарии (27)
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GermanVo
1593203990
Скоро будут заголовки: Париматч уступил Лиге ставок в матче за первое место.
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kazak161
1593208925
Ну вот и все! Человечество стало сходить с ума! Даже страшно представить что будет через год!
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evgevg13
1593225237
Ну тогда и Россию в Сбербанк пора переименовывать. Маразм, так до конца...
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subbotaspartak
1593231950
И г.Тамбов тогда переименовать. Париматчевский волк тебе товарищ, И ты не паришь...
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Из Твери Леха
1593234542
попахивает унижением, но с другой стороны был же Сатурн РенТВ, а здесь можно Тамбов-Париматч, что конечно так же убого...
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Каратель помойников
1593235396
Да хоть в АлиЭкспресс переименуйте,толк то будет?
Ответить
vladimir-7
1593236424
Российскую премьер лигу переименовать в КИРДЫК ФУТБОЛ.
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Garrincha58
1593243366
столько у них условий и всего лишь за 300 лямов
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NewLife
1593244457
Лучше сразу в Paris st. Germain, синит в газовик, Спартак в Лукойл.
Ответить
Ганнибал Лектор
1593251399
Лучше сразу в ФК Договорняк
Ответить
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