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    Мостовой – об игре «Ахмат» – Сочи»: «Где был сегодня бомбардир Заболотный? Это ему не детской команде забивать»

    Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал игру футболистов «Сочи» против «Ахмата».

    — Как вам в целом игра?

    — Я предполагал, что он завершится ничьей. Показалось, что команды находятся примерно в одинаковом состоянии.

    — Ждали большего от «Сочи»?

    — А у меня возникает встречный вопрос. А где же забивной запал, голевая феерия «Сочи», которую подопечные Владимира Федотова продемонстрировали в игре с детской командой «Ростова»? Где же те моменты, те забитые мячи? Их эмоции после голов?

    Где сегодня был бомбардир Заболотный? Это ему не детской команде забивать. Почему он не показал свой класс, когда этого требовалось? Я его на поле что-то и не заметил. В составе гостей могу выделить Кокорина и Мостового.

    • «Сочи» и «Ахмат» сегодня в Грозном сыграли вничью 1:1. У гостей отличился Никита Бурмистров, за хозяев забил Денис Глушаков.
    • В 23-м туре «Ростов» выставил против «Сочи» футболистов академии и проиграл со счетом 1:10.
    • Заболотный забил в том матче два гола.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 20:59
    Комментарии7
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      Рейтинг: -3772

      gosproektikabinet 5 минут назад

      я думал это одноклубник его так, думал них себе дружный тим у них

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100

      Радио1000шумеров 6 минут назад

      Заболотному остается только позорно завершить карьеру и устроиться манекеном в академию "Ростова", чтобы искупить вину перед народом))) (коммент jidf с Чемпионата)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2768

      Томик 9 минут назад

      Саша, не произноси фамилию эту. Он не достоин, чтобы ты комментировал его игру даже. Да и Кокорина сегодня раздевали на раз.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1600

      afw13 1 час назад

      даааа, сразу видно "мастерство" заболотного, как он сегодня "феерил" на поле против Ахмата)

      3
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      Рейтинг: +1890

      giluxa1963 1 час назад

      Сочи теперь все гнобить будут

      3
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      Рейтинг: +722

      Серёга Краснодарский > giluxa1963 59 минут назад

      Я да.

      3
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      Рейтинг: +100

      Радио1000шумеров > giluxa1963 1 минуту назад

      Заболотному персональную пайку помоев будут выделять.

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