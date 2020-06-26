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  • Мостовой – об игре «Ахмат» – Сочи»: «Где был сегодня бомбардир Заболотный? Это ему не детской команде забивать»

Мостовой – об игре «Ахмат» – Сочи»: «Где был сегодня бомбардир Заболотный? Это ему не детской команде забивать»

26 июня 2020, 20:59
34

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал игру футболистов «Сочи» против «Ахмата».

— Как вам в целом игра?

— Я предполагал, что он завершится ничьей. Показалось, что команды находятся примерно в одинаковом состоянии.

— Ждали большего от «Сочи»?

— А у меня возникает встречный вопрос. А где же забивной запал, голевая феерия «Сочи», которую подопечные Владимира Федотова продемонстрировали в игре с детской командой «Ростова»? Где же те моменты, те забитые мячи? Их эмоции после голов?

Где сегодня был бомбардир Заболотный? Это ему не детской команде забивать. Почему он не показал свой класс, когда этого требовалось? Я его на поле что-то и не заметил. В составе гостей могу выделить Кокорина и Мостового.

  • «Сочи» и «Ахмат» сегодня в Грозном сыграли вничью 1:1. У гостей отличился Никита Бурмистров, за хозяев забил Денис Глушаков.
  • В 23-м туре «Ростов» выставил против «Сочи» футболистов академии и проиграл со счетом 1:10.
  • Заболотный забил в том матче два гола.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сочи Ахмат Заболотный Антон Мостовой Александр
Комментарии (34)
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giluxa1963
1593195326
Сочи теперь все гнобить будут
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Мага 13
1593195554
даааа, сразу видно "мастерство" заболотного, как он сегодня "феерил" на поле против Ахмата)
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Томик
1593199743
Саша, не произноси фамилию эту. Он не достоин, чтобы ты комментировал его игру даже. Да и Кокорина сегодня раздевали на раз.
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морозз
1593200485
Не надо трогать легенду Зенита и Сочи Антона Заболотного! Он ещё дождётся своего часа и споёт свою лебединую песню бомжам в Зените!
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житель СПб
1593202378
Где был, где был... Как известно, где! На то он и Заболотный. Просто футбол - это не его..
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Axe111
1593204739
Какое сочи может быть,тем более ЗАБОЛОТНЫЙ!!! ЭТО ПРОСТО НИКТО НОЛЬ УБОГИЙ
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Hektor 84
1593208648
Ну это же не с детьми играть. Сначала Сочи отмазались мы в пол ноги с пацанами играли, потом отмаз мы не могли нарушить спорт принцип и играть в поддавки. Федотов уже газпромовским газом обнюхался что его прет не по детски. И сам не может определиться что в интервью ляпнуть.
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Kurt Angel
1593209049
всю свою гниль ты показал на Евро 2004 года. А еще ранее в письме 14 . Продолжай дальше
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PAREVG.
1593232307
Игрокам и бренду Сочи, жить с этим позором долго придется. И Заболотному, и Кокорину с его хет-триком и остальным... Нельзя детей унижать даже в дворовый футбол, а на профессиональном уровне - тем более. Футбольный БОГ - не простит.
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sochi-2013
1593240892
Когда хочешь засветиться, нужно помои на кого-нибудь вылить. Говнеца на вентилятор кинуть и веселиться. Только брызги то и на тебя летят!
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