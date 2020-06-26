Мостовой – об игре «Ахмат» – Сочи»: «Где был сегодня бомбардир Заболотный? Это ему не детской команде забивать»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал игру футболистов «Сочи» против «Ахмата».

— Как вам в целом игра?

— Я предполагал, что он завершится ничьей. Показалось, что команды находятся примерно в одинаковом состоянии.

— Ждали большего от «Сочи»?

— А у меня возникает встречный вопрос. А где же забивной запал, голевая феерия «Сочи», которую подопечные Владимира Федотова продемонстрировали в игре с детской командой «Ростова»? Где же те моменты, те забитые мячи? Их эмоции после голов?

Где сегодня был бомбардир Заболотный? Это ему не детской команде забивать. Почему он не показал свой класс, когда этого требовалось? Я его на поле что-то и не заметил. В составе гостей могу выделить Кокорина и Мостового.