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    «Оренбург»: «Наша молодежь не тренировалась и не сможет оказать сопротивления гостям»

    «Оренбург» опубликовал заявление, в котором объяснил, почему решил не выставлять молодежный состав на матч с «Краснодаром».

    «В связи с выявлением у футболистов и сотрудников положительных тестов на COVID-19, ФК «Оренбург» принял решение о невозможности проведения матча «Оренбург» – «Краснодар». Клуб не станет подвергать опасности болельщиков и участников матча.

    Также принято решение не выставлять на игру молодежный состав. Наша молодежная команда не тренировалась и не сможет оказать должного сопротивления гостям. Мы уважаем нашего соперника, матчи с которым всегда носили принципиальный спортивный характер, и не хотим ставить краснодарских коллег перед сложным выбором о переносе матча или игрой с молодежной командой. Такой футбол будет не интересен болельщикам и принесет репутационный урон как нашему клубу, так и всему российскому футболу.

    ФК «Оренбург» приносит извинения болельщикам за сложившуюся ситуацию. Команда продолжит подготовку к следующему матчу и приложит все усилия для выполнения поставленной задачи сохранения прописки в РПЛ», – сказано в заявлении.

    «Оренбург» должен был сыграть с «Краснодаром» в субботу. Теперь команде будет засчитано техническое поражение.

    • О заболевании шести футболистов «Оренбурга» коронавирусом стало известно в четверг.
    • Клуб идет в турнирной таблице на 15-м месте в зоне вылета.

    Источник: Официальный сайт «Оренбурга»

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    Сегодня, 20:18
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1915

      житель СПб 7 минут назад

      Еще вопрос с техническим поражением. Будем посмотреть...

      0
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      Рейтинг: +1450

      evgevg13 22 минуты назад

      просто и ясно

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1141

      волчарик 24 минуты назад

      По мужски,никого не подставляя.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +2607

      knikos 25 минут назад

      Что-то ни рыл нету , ни копытных . "Газпром" не рулит ?

      1
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      ...
      Рейтинг: +1586

      afw13 > knikos 22 минуты назад

      да аларм с боратом пока на соседней ветке милуются.

      2
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      Рейтинг: +8413

      Skull_Boy > knikos 11 минут назад

      А что копытным говорить, какой год уже командой руководит мешок далее выбирает схему для которой нет игроков, играть чисто на пендыля и после каждого матча ныть, что судья кривой и помню Егоров правильно еще давным давно сказал иди тренируй, а то 0 ударов в створ не катит

      0
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      Рейтинг: +632

      alll-1 > afw13 9 минут назад

      так он же из ихних

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