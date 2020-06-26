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  • «Оренбург»: «Наша молодежь не тренировалась и не сможет оказать сопротивления гостям»

«Оренбург»: «Наша молодежь не тренировалась и не сможет оказать сопротивления гостям»

26 июня 2020, 20:18
15

«Оренбург» опубликовал заявление, в котором объяснил, почему решил не выставлять молодежный состав на матч с «Краснодаром».

«В связи с выявлением у футболистов и сотрудников положительных тестов на COVID-19, ФК «Оренбург» принял решение о невозможности проведения матча «Оренбург» – «Краснодар». Клуб не станет подвергать опасности болельщиков и участников матча.

Также принято решение не выставлять на игру молодежный состав. Наша молодежная команда не тренировалась и не сможет оказать должного сопротивления гостям. Мы уважаем нашего соперника, матчи с которым всегда носили принципиальный спортивный характер, и не хотим ставить краснодарских коллег перед сложным выбором о переносе матча или игрой с молодежной командой. Такой футбол будет не интересен болельщикам и принесет репутационный урон как нашему клубу, так и всему российскому футболу.

ФК «Оренбург» приносит извинения болельщикам за сложившуюся ситуацию. Команда продолжит подготовку к следующему матчу и приложит все усилия для выполнения поставленной задачи сохранения прописки в РПЛ», – сказано в заявлении.

«Оренбург» должен был сыграть с «Краснодаром» в субботу. Теперь команде будет засчитано техническое поражение.

  • О заболевании шести футболистов «Оренбурга» коронавирусом стало известно в четверг.
  • Клуб идет в турнирной таблице на 15-м месте в зоне вылета.

Источник: Официальный сайт «Оренбурга»
Россия. Премьер-лига Оренбург Краснодар
Комментарии (15)
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knikos
1593192230
Что-то ни рыл нету , ни копытных . "Газпром" не рулит ?
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волчарик
1593192285
По мужски,никого не подставляя.
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evgevg13
1593192380
просто и ясно
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житель СПб
1593193267
Еще вопрос с техническим поражением. Будем посмотреть...
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Кузьмич на трибуне
1593194187
Всё ясно и понятно. Мужик признал свой косяк и на плечи других ответственность не перекладывает. Это по мужски. без соплей , без обиженок.
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ufos73
1593195651
Зачем начинали чемп если в нем не играют??? Такой чемп нам не нужен!
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paracetamol
1593205243
Ваша молодежь в пердиве потренируется.
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Мост
1593215412
Три одинаковых случая,и три разных решения.
Ответить
subbotaspartak
1593232608
Это уже не Чемпионат - Смех, Для чиновничьих утех. Ах да, и для "розовых" боратов с пуделями и очередными гы-гы-вензелями
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vladimir-7
1593238371
Чемпионат обнулить, три игры на Кубок провести 1 и 5 (финал) июля, все команды оставит на базах, а новый чемпионат начать с 18 июля.
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