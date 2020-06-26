«Оренбург»: «Наша молодежь не тренировалась и не сможет оказать сопротивления гостям»

«Оренбург» опубликовал заявление, в котором объяснил, почему решил не выставлять молодежный состав на матч с «Краснодаром».

«В связи с выявлением у футболистов и сотрудников положительных тестов на COVID-19, ФК «Оренбург» принял решение о невозможности проведения матча «Оренбург» – «Краснодар». Клуб не станет подвергать опасности болельщиков и участников матча.

Также принято решение не выставлять на игру молодежный состав. Наша молодежная команда не тренировалась и не сможет оказать должного сопротивления гостям. Мы уважаем нашего соперника, матчи с которым всегда носили принципиальный спортивный характер, и не хотим ставить краснодарских коллег перед сложным выбором о переносе матча или игрой с молодежной командой. Такой футбол будет не интересен болельщикам и принесет репутационный урон как нашему клубу, так и всему российскому футболу.

ФК «Оренбург» приносит извинения болельщикам за сложившуюся ситуацию. Команда продолжит подготовку к следующему матчу и приложит все усилия для выполнения поставленной задачи сохранения прописки в РПЛ», – сказано в заявлении.

«Оренбург» должен был сыграть с «Краснодаром» в субботу. Теперь команде будет засчитано техническое поражение.