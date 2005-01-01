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    Спортивный директор «Оренбурга»: «99%, что нам засчитают техническое поражение в матче с «Краснодаром»

    Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что с высокой долей вероятности команде засчитают техническое поражение в ближайшем матче РПЛ.

    • В 24-м туре чемпионата «Оренбург» должен дома сыграть с «Краснодаром».
    • В четверг стало известно о заболевании шести футболистов «Оренбурга» коронавирусом.

    – Скорее всего, нам засчитают техническое поражение.

    – Точно?

    – На 99 процентов.

    Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов надеется, что технического поражения удастся избежать.

    «Пока ничего не знаем о техническом поражении. Мы ещe надеемся, что нам дадут сыграть с разрешения Роспотребнадзора. Сегодня мы проходим тесты, ровно как и руководство», – сказал Парамонов «Чемпионату».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +1737

      sobaka120982 54 минуты назад

      С чего бы технарь???

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2095

      serhio80 57 минут назад

      А что, молодежного состава у бзенитлвского фармклуба нет?) или Газпром решил не дать Краснодару разницу мячей поправить?

      3
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      ...
      Рейтинг: +1136

      волчарик > serhio80 20 минут назад

      Читаем регламент-личные встречи,но еще догнать надо.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1446

      evgevg13 1 час назад

      Статья не несущая никакой информации...

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