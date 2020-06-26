Спортивный директор «Оренбурга»: «99%, что нам засчитают техническое поражение в матче с «Краснодаром»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что с высокой долей вероятности команде засчитают техническое поражение в ближайшем матче РПЛ.

В 24-м туре чемпионата «Оренбург» должен дома сыграть с «Краснодаром».

В четверг стало известно о заболевании шести футболистов «Оренбурга» коронавирусом.

– Скорее всего, нам засчитают техническое поражение.

– Точно?

– На 99 процентов.

Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов надеется, что технического поражения удастся избежать.

«Пока ничего не знаем о техническом поражении. Мы ещe надеемся, что нам дадут сыграть с разрешения Роспотребнадзора. Сегодня мы проходим тесты, ровно как и руководство», – сказал Парамонов «Чемпионату».