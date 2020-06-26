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  • Спортивный директор «Оренбурга»: «99%, что нам засчитают техническое поражение в матче с «Краснодаром»

Спортивный директор «Оренбурга»: «99%, что нам засчитают техническое поражение в матче с «Краснодаром»

26 июня 2020, 17:34
7

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что с высокой долей вероятности команде засчитают техническое поражение в ближайшем матче РПЛ.

  • В 24-м туре чемпионата «Оренбург» должен дома сыграть с «Краснодаром».
  • В четверг стало известно о заболевании шести футболистов «Оренбурга» коронавирусом.

– Скорее всего, нам засчитают техническое поражение.

– Точно?

– На 99 процентов.

Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов надеется, что технического поражения удастся избежать.

«Пока ничего не знаем о техническом поражении. Мы ещe надеемся, что нам дадут сыграть с разрешения Роспотребнадзора. Сегодня мы проходим тесты, ровно как и руководство», – сказал Парамонов «Чемпионату».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Оренбург Краснодар
Комментарии (7)
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evgevg13
1593182779
Статья не несущая никакой информации...
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serhio80
1593183766
А что, молодежного состава у бзенитлвского фармклуба нет?) или Газпром решил не дать Краснодару разницу мячей поправить?
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sobaka120982
1593183930
С чего бы технарь???
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Doberman_07
1593188948
Правильное решение. Лучше 3-0 получить, чем 10 мячей пропускать и портить разницу голов.
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Кузьмич на трибуне
1593189718
Это по мужски и по понятию. Не смогли быть в форме- не надо пацанов гробить. 0:3 лучше чем позор и оправдания.
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JTherry
1593193898
Оренбург - ритуальная жертва зенита... уже засчитан "технарь"
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