Шапи – о матче «Сочи» – «Ростов»: «Мне было неинтересно. Я бы не праздновал голы»

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов ответил на вопросы видеоблогера Василия Уткина о проведении матча между «Сочи» и «Ростовом» (10:1), а также переносе игры против «Динамо».

– Ты наверняка видел матч «Ростов» – «Сочи». Твои впечатления? Как бы ты себя вел?

– Не знаю, как бы я себя вел. Я не осуждаю «Сочи», но считаю, что это неправильно. Они могли хотя бы просто мяч подержать. Забили бы, я не знаю, пять голов. Не знаю, мне было неинтересно. Я бы не праздновал голы. Я даже не знаю... Это может кому-то там статистику подправить.

– А когда в воскресенье у вас должна была быть игра с «Динамо», в субботу появилась информация про коронавирус у игроков «Динамо». Наверняка вы думали, что против вас тоже может выйти молодежка.

– Мы думали, да. Я слышал, что их молодежка тоже ждала решения, они должны были лететь. На самом деле, мне кажется, что не было бы такого интереса играть с молодежкой. Все равно очки очками, чемпионат, места – это все важно, тем более у нас идет борьба за Лигу чемпионов.

– В итоге вашу игру с «Динамо» перенесли. Как ты считаешь, это справедливо?

– Конечно, хотелось играть. В принципе, мы все настраивались, заехали на базу. Я не пытаюсь кого-то осудить, не пытаюсь осудить «Сочи», у них свое руководство, но я считаю, что наш клуб поступил верно. Мы хотим попасть куда-то только по спортивному принципу и играть с основными игроками.