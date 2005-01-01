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    Шапи – о матче «Сочи» – «Ростов»: «Мне было неинтересно. Я бы не праздновал голы»

    Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов ответил на вопросы видеоблогера Василия Уткина о проведении матча между «Сочи» и «Ростовом» (10:1), а также переносе игры против «Динамо».

    – Ты наверняка видел матч «Ростов» – «Сочи». Твои впечатления? Как бы ты себя вел?

    – Не знаю, как бы я себя вел. Я не осуждаю «Сочи», но считаю, что это неправильно. Они могли хотя бы просто мяч подержать. Забили бы, я не знаю, пять голов. Не знаю, мне было неинтересно. Я бы не праздновал голы. Я даже не знаю... Это может кому-то там статистику подправить.

    – А когда в воскресенье у вас должна была быть игра с «Динамо», в субботу появилась информация про коронавирус у игроков «Динамо». Наверняка вы думали, что против вас тоже может выйти молодежка.

    – Мы думали, да. Я слышал, что их молодежка тоже ждала решения, они должны были лететь. На самом деле, мне кажется, что не было бы такого интереса играть с молодежкой. Все равно очки очками, чемпионат, места – это все важно, тем более у нас идет борьба за Лигу чемпионов.

    – В итоге вашу игру с «Динамо» перенесли. Как ты считаешь, это справедливо?

    – Конечно, хотелось играть. В принципе, мы все настраивались, заехали на базу. Я не пытаюсь кого-то осудить, не пытаюсь осудить «Сочи», у них свое руководство, но я считаю, что наш клуб поступил верно. Мы хотим попасть куда-то только по спортивному принципу и играть с основными игроками.

    Источник: Ютуб-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 21:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1565

      Genz 51 минуту назад

      Шапи вообще какашка. Молчал бы.

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