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    «Локомотив» изолировался на клубной базе в Баковке

    Футболисты и тренерский штаб «Локомотива» переселились на клубную базу в Баковке, где будут соблюдать режим самоизоляции.

    Решение принято в связи с участившимися случаями заражения коронавирусом в РПЛ.

    «Мы боремся за первые места и выход в Лигу чемпионов. Учитывая ситуацию с коронавирусом, мы не можем позволить себе рисковать. Поэтому на данный момент мы решили, что будем соблюдать самоизоляцию в Баковке», – сказал вратарь и вице-капитан «Локомотива» Маринато Гилерме.

    • За последнее время вспышка коронавируса была выявлена в «Ростове» и «Динамо».
    • «Локомотив» идет в РПЛ на втором месте.

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 15:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1551

      Genz 28 минут назад

      Николич пока правильно ведёт

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +412

      vsespartak01 > Genz 24 минуты назад

      это да!а мож фанаты то не правы.да и мы с ними!

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