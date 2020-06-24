«Локомотив» изолировался на клубной базе в Баковке

Футболисты и тренерский штаб «Локомотива» переселились на клубную базу в Баковке, где будут соблюдать режим самоизоляции.

Решение принято в связи с участившимися случаями заражения коронавирусом в РПЛ.

«Мы боремся за первые места и выход в Лигу чемпионов. Учитывая ситуацию с коронавирусом, мы не можем позволить себе рисковать. Поэтому на данный момент мы решили, что будем соблюдать самоизоляцию в Баковке», – сказал вратарь и вице-капитан «Локомотива» Маринато Гилерме.