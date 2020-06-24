Тренера и защитника «Фиорентины» Касереса дисквалифицировали за богохульство

Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини и защитник команды Мартин Касерес получили дисквалификации после матча 27-го тура Серии А против «Брешии» (1:1). После встречи они допустили высказывания, оскорбляющие религию, это было признано в Италии как богохульство.

Дисквалификации за богохульство случались в чемпионате Италии и ранее, они прописаны в регламенте.