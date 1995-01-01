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    Пресс-атташе «Спартака» покидает клуб

    Директор департамента по связям с общественностью и пресс-атташе «Спартака» Антон Лисин сообщил, что покинет клуб по окончании сезона.

    «Нужно внести ясность – я продолжаю работать с командой до конца текущего сезона по взаимной договоренности сторон. Очень важно сохранить то доверие, которое есть между клубом и болельщиками, и продолжить его укреплять. Поэтому для меня ключевая задача на оставшиеся пять недель – передать дела и ввести в курс новых людей, чтобы все продолжало работать и развиваться.

    Важно, что наша медиакоманда в основной массе остается на своих местах. А значит, останутся и любимые вами форматы, появятся новые! Впереди 7 матчей в чемпионате плюс Кубок, за который поборемся. Давайте сплотимся вокруг великого и могучего!» – написал Лисин в твиттере.

    Сообщалось, что журналист Ярослав Кулемин займет место пресс-атташе московского «Спартака» после того, как Лисин покинет пост. В команду также придет Антон Фетисов на должность главы департамента по коммуникациям.

    • На должности директора департамента по связям с общественностью «Спартака» Лисин сменил Леонида Трахтенберга, покинувшего ее весной 2019 года.
    • С 2012-го по 2018 год Лисин руководил пресс-службой оргкомитета «Россия-2018». Он также занимал аналогичный пост в оргкомитете Евро-2020.

    Источник: твиттер Антона Лисина

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    Сегодня, 14:10
    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +739

      Puddle 1 час назад

      Пресс-хрюше тоже не забудет чемоданчик полный лукойловских денег

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +412

      vsespartak01 > Puddle 1 час назад

      тебя опять выпустили с сумашедшего дома?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17203

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Ураган по имени Цорн продолжает сносить всё на своём пути. До тихой воды ещё далеко.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13633

      vka1970 > DOCTOR PENALTY 25 минут назад

      Цорн и Тедеско были против этой смены лиц, но ЛАФ пошёл своим путём.))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13633

      vka1970 2 часа назад

      Не нравится мне этот Фетисов.Занял должность по протекции жены бывшего ген директора Наиля Измайлова.Ни чего хорошего от этой смены лиц не жду.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3054

      alarm 2 часа назад

      все бегут из спартака!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3496

      Борат 3 часа назад

      очень стыдно за пищевиков !
      гыгы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2366

      "supermax" > Борат 2 часа назад

      д.о.л.б.о.е.б.....д.о.л.б.о.е.б.и.н.а

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3496

      Борат > "supermax" 2 часа назад

      Чето ты сегодня не так громко кукарекаешь ! Гланды болят после вчерашнего? Гыгы

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13633

      vka1970 > Борат 2 часа назад

      Нравится мне твоё новое погоняло.
      К месту. Д.о.л.б.о.ё.б.и.н.а.
      Ласково так и жизнеутверждающе.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2366

      "supermax" > Борат 2 часа назад

      ты мне тут д.о.л.б.о.е.б.с.к.и.е фантазии не рассказывай

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +412

      vsespartak01 > "supermax" 1 час назад

      пид.ры родари и грядкоторчи трусливые тебя тоже минусуют?ваще то торчок с родари все на меня тратит?трусливые бомжарские существа!учились бы у других фанатов!

      2
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      Рейтинг: +412

      vsespartak01 > "supermax" 1 час назад

      стадо видимых клонов потеряло где то степку литейку!

      0
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      Рейтинг: +2366

      "supermax" > vsespartak01 14 минут назад

      мозги они потеряли)

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