Пресс-атташе «Спартака» покидает клуб

Директор департамента по связям с общественностью и пресс-атташе «Спартака» Антон Лисин сообщил, что покинет клуб по окончании сезона.

«Нужно внести ясность – я продолжаю работать с командой до конца текущего сезона по взаимной договоренности сторон. Очень важно сохранить то доверие, которое есть между клубом и болельщиками, и продолжить его укреплять. Поэтому для меня ключевая задача на оставшиеся пять недель – передать дела и ввести в курс новых людей, чтобы все продолжало работать и развиваться.

Важно, что наша медиакоманда в основной массе остается на своих местах. А значит, останутся и любимые вами форматы, появятся новые! Впереди 7 матчей в чемпионате плюс Кубок, за который поборемся. Давайте сплотимся вокруг великого и могучего!» – написал Лисин в твиттере.

Сообщалось, что журналист Ярослав Кулемин займет место пресс-атташе московского «Спартака» после того, как Лисин покинет пост. В команду также придет Антон Фетисов на должность главы департамента по коммуникациям.