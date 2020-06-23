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Пресс-атташе «Спартака» покидает клуб

23 июня 2020, 14:10
12

Директор департамента по связям с общественностью и пресс-атташе «Спартака» Антон Лисин сообщил, что покинет клуб по окончании сезона.

«Нужно внести ясность – я продолжаю работать с командой до конца текущего сезона по взаимной договоренности сторон. Очень важно сохранить то доверие, которое есть между клубом и болельщиками, и продолжить его укреплять. Поэтому для меня ключевая задача на оставшиеся пять недель – передать дела и ввести в курс новых людей, чтобы все продолжало работать и развиваться.

Важно, что наша медиакоманда в основной массе остается на своих местах. А значит, останутся и любимые вами форматы, появятся новые! Впереди 7 матчей в чемпионате плюс Кубок, за который поборемся. Давайте сплотимся вокруг великого и могучего!» – написал Лисин в твиттере.

Сообщалось, что журналист Ярослав Кулемин займет место пресс-атташе московского «Спартака» после того, как Лисин покинет пост. В команду также придет Антон Фетисов на должность главы департамента по коммуникациям.

  • На должности директора департамента по связям с общественностью «Спартака» Лисин сменил Леонида Трахтенберга, покинувшего ее весной 2019 года.
  • С 2012-го по 2018 год Лисин руководил пресс-службой оргкомитета «Россия-2018». Он также занимал аналогичный пост в оргкомитете Евро-2020.

Источник: твиттер Антона Лисина
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (12)
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vka1970
1592914508
Не нравится мне этот Фетисов.Занял должность по протекции жены бывшего ген директора Наиля Измайлова.Ни чего хорошего от этой смены лиц не жду.
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DOCTOR PENALTY
1592914860
Ураган по имени Цорн продолжает сносить всё на своём пути. До тихой воды ещё далеко.
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