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    Дайч – о самолете с баннером «Жизни белых важны»: «Считаю такие выходки неприемлемыми»

    Главный тренер «Бернли» Шон Дайч высказался об инциденте, произошедшем перед матчем с «Манчестер Сити» (0:5).

    «Я услышал шум, но не сразу понял, что это самолет. Считаю такие выходки неприемлемыми. От лица клуба приношу извинения.

    Официальные лица разберутся, как нам реагировать», – сказал Дайч.

    «Бернли» на официальном сайте извинился за поступок фанатов.

    • Перед стартовым свистком игроки встали на колено в поддержку акции Black Lives Matter («Жизни черных важны»).
    • В это время над стадионом пролетел самолет с надписью White Lives Matter Burnley («Жизни белых важны, «Бернли»).
    • Авиатранспорт сделал несколько кругов, прежде чем улететь.

    Самолeт с баннером «Жизни белых важны» пролетел над стадионом во время матча «Манчестер Сити» – «Бернли»

    Источник: BBC

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +1231

      acor94 39 минут назад

      Выходка? А я считаю выходки ниггеров в америке неприемлимы.

      1
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      Рейтинг: +4173

      Alekxei Z. 1 час назад

      Нормальный банер .
      Полицейский - убийца, это никто не оспаривает. Преступник будет наказан. Но мир просто сошёл с ума. Как с коронавирусом впадает в крайности.

      0
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      Рейтинг: +5772

      Asbjorn 2 часа назад

      т.е. он считает,что жизни белых не важны?

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