Дайч – о самолете с баннером «Жизни белых важны»: «Считаю такие выходки неприемлемыми»

Главный тренер «Бернли» Шон Дайч высказался об инциденте, произошедшем перед матчем с «Манчестер Сити» (0:5).

«Я услышал шум, но не сразу понял, что это самолет. Считаю такие выходки неприемлемыми. От лица клуба приношу извинения.

Официальные лица разберутся, как нам реагировать», – сказал Дайч.

«Бернли» на официальном сайте извинился за поступок фанатов.

Перед стартовым свистком игроки встали на колено в поддержку акции Black Lives Matter («Жизни черных важны»).

В это время над стадионом пролетел самолет с надписью White Lives Matter Burnley («Жизни белых важны, «Бернли»).

Авиатранспорт сделал несколько кругов, прежде чем улететь.

Самолeт с баннером «Жизни белых важны» пролетел над стадионом во время матча «Манчестер Сити» – «Бернли»