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    Широков – о замене Гончаренко в ЦСКА: «Связка Гинер – Бердыев выглядит перспективно»

    Бывший полузащитник ЦСКА Роман Широков высказался о вероятной смене главного тренера в московской команде.

    «Если Гончаренко всe-таки уйдeт, то логичнее всего оставлять главным Овчинникова. Он давно в клубе, в курсе подготовки команды, игроков знает прекрасно. Пусть дорабатывает чемпионат, а дальше руководство уже решит.

    А тренеры свободные у нас есть – тот же Бердыев. Верю ли я в тандем Гинера и Бердыева? Если Бердыев хочет работать с ЦСКА и добиваться целей как тренер, то должен приходить и отвечать за матчи, тренировочный процесс. А если хочешь быть менеджером, то вакансий пока нет. Но связка Гинер – Бердыев в ЦСКА выглядит перспективно», – сказал Широков.

    • 67-летний Бердыев в июне 2019 года покинул «Рубин» и с тех пор остается без работы.
    • В субботу Гончаренко написал заявление об уходе с поста главного тренера ЦСКА и уехал в Белоруссию.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:59
    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +4843

      Lester84 34 минуты назад

      Бердыев уже год без кормушки сидит, может за это время аппетиты поуменьшились ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4168

      Alekxei Z. 47 минут назад

      Для именитых тренеров нужен состав, а с этим у коней походу проблемы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3049

      alarm 1 час назад

      и щас херакс - и сёмина поставят. его кандидатура как-то правдоподобнее выглядит на фоне бердыева.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1944

      Snek 1 час назад

      Блин, да какая связка? Еврей будет пытаться надуть татарина, а татарин в свою очередь еврея.

      -1
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      Рейтинг: +2278

      KPCCSPB 1 час назад

      Не, Бердыев в сриптак не перешёл, потому что хотел, полное право на трансферы, и во всём согласованность, и Федун побрил, Гинер тоже побреет..

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +3489

      Борат 1 час назад

      Бердый бабай хочет бабки щипать, а у гинера не забалуешь !
      Гыгы

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1529

      Genz 1 час назад

      Бердяев, Романцев уже утиль. Забудьте пенсионеров

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