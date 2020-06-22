Широков – о замене Гончаренко в ЦСКА: «Связка Гинер – Бердыев выглядит перспективно»

Бывший полузащитник ЦСКА Роман Широков высказался о вероятной смене главного тренера в московской команде.

«Если Гончаренко всe-таки уйдeт, то логичнее всего оставлять главным Овчинникова. Он давно в клубе, в курсе подготовки команды, игроков знает прекрасно. Пусть дорабатывает чемпионат, а дальше руководство уже решит.

А тренеры свободные у нас есть – тот же Бердыев. Верю ли я в тандем Гинера и Бердыева? Если Бердыев хочет работать с ЦСКА и добиваться целей как тренер, то должен приходить и отвечать за матчи, тренировочный процесс. А если хочешь быть менеджером, то вакансий пока нет. Но связка Гинер – Бердыев в ЦСКА выглядит перспективно», – сказал Широков.