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  • Широков – о замене Гончаренко в ЦСКА: «Связка Гинер – Бердыев выглядит перспективно»

Широков – о замене Гончаренко в ЦСКА: «Связка Гинер – Бердыев выглядит перспективно»

22 июня 2020, 19:59
26

Бывший полузащитник ЦСКА Роман Широков высказался о вероятной смене главного тренера в московской команде.

«Если Гончаренко всe-таки уйдeт, то логичнее всего оставлять главным Овчинникова. Он давно в клубе, в курсе подготовки команды, игроков знает прекрасно. Пусть дорабатывает чемпионат, а дальше руководство уже решит.

А тренеры свободные у нас есть – тот же Бердыев. Верю ли я в тандем Гинера и Бердыева? Если Бердыев хочет работать с ЦСКА и добиваться целей как тренер, то должен приходить и отвечать за матчи, тренировочный процесс. А если хочешь быть менеджером, то вакансий пока нет. Но связка Гинер – Бердыев в ЦСКА выглядит перспективно», – сказал Широков.

  • 67-летний Бердыев в июне 2019 года покинул «Рубин» и с тех пор остается без работы.
  • В субботу Гончаренко написал заявление об уходе с поста главного тренера ЦСКА и уехал в Белоруссию.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Широков Роман Бердыев Курбан Гинер Евгений
Комментарии (26)
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Snek
1592848056
Блин, да какая связка? Еврей будет пытаться надуть татарина, а татарин в свою очередь еврея.
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Lester84
1592850987
Бердыев уже год без кормушки сидит, может за это время аппетиты поуменьшились ?
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Hektor 84
1592854458
Еврей не уживется с татарином)))
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CSKA471
1592855195
Лучше Палыч
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general.lizyukov
1592856007
не надо Овчину оставьте или Витька
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Рубинище
1592857948
Да пожалеют денег на него, он себя ценит и время своё. А кроме него этот состав поднять ни кто не сможет. Даже лига европы будет праздником, но и это не светит. Очень жаль, но коняг ждёт центр таблицы. У Зенита, Краснодара, Ростова, Сочи того же составы посерьёзнее, а ещё Спартак с Динамо и Локо, где явно усиления будут. Так что болельщикам ЦСКА надо упрашивать, круглосуточно, Гинера, что бы Бердыева хотя бы попытался пригласить.
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Sky Spartak
1592858646
Бердыев облажался со Спартаком...когда он договорился с Федуном и после договора поехал в Локомотив....Хотел ещё получше кусок взять(в связи с финансами и менеджментом) После побед Ростова он был на коне...Федун как узнал,что он едет в Локо после рукопожатия...так и послал его....( а поставили Карреру) И в Локо ему ничего не дали...Как тренер он СУПЕР !!! Как человек....пи пи пи...после этого........ Гинер - Бердыев связка смотрится блеск...- это возможно..так как Бердыев уже понял,что он накосячил до этого...дело в том,что захочет ли Гинер его звать....моё мнение,он оставит до конца чемпа Гончаренко...
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BRO_football
1592859255
Бердыев слишком много просит. Ему надо, чтобы его люди заняли некоторые руководящие посты в клубе. Вряд ли Гинер на такое пойдёт. Если рассматривать свободных тренеров, то тот же Сёмин был бы лучше.
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+50/-50
1592862666
67-летний Бердыев . 73-летним Юрием Семиным. "За что все-таки убирают Семина: - Первый – возраст. Юрию Семину уже 73 года." Господа офицеры, а более молодых и перспективных тренеров нет. Сколько можно выезжать на "мощностях Советского Союза". Дайте молодых, или их... нет!
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RJM555
1592895170
пвчему-то про Рахимова забыли......очень грамотный и амбициозный тренер знает команду от и до и тренерское образование получил в Германии, проповедует агрессивный футбол помошники все из неметчины.....думаю надо Гинеру обратить на него внимание, а Бердыева Рахимов консультировал когда они начали в Европу ездить
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