Уткин – о матче «Сочи» – «Ростов»: «Над нами смеется вся Европа. Это позор, который не отмыть очень долго»

Вася конечно специалист своего дела, уважаю и люблю его ещё с начала нулевых. Но этот последний ролик такая муть. Ротенберга к Гитлеру приравнял, представил, что Сочи не стали бы переносить матч даже с разбившимся Манчестер Юнайтед в 1958 году. Ну а Европе вообще насрать на РПЛ, никто там не то что не смеётся, даже не знает об этой ситуации. Когда Вася говорит о футболе, его интересно послушать, но когда его турнули с тв, он обиделся на весь мир и занял позицию хейтера, чтобы не происходило, он теперь должен всё критиковать, чтобы поддерживать реноме, даже когда это полная чушь.
Видеоблогер Василий Уткин считает матч 23-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ростовом» позором российского футбола. По мнению журналиста, регламент в чемпионате России не выполняет свои функции.
«Над нами смеeтся вся Европа. Матч в Сочи — позор, который не отмыть очень долго. Сейчас находятся люди, которые пытаются прикрыться ошмeтками регламента. Чего стоит наш регламент, показал Кубок России. Он писался не в спешке, а заблаговременно, но даже при этом в нeм возникла дыра, которая привела к тому, что полуфинальный матч между двумя самыми популярными командами страны назначался со скандалом», – сказал Уткин.
- Основа «Ростова» не играла в Сочи, поскольку находится на карантине.
- «Ростов» в таблице идет четвертым.
- 27 июня в 24-м туре РПЛ южане сыграют дома против «Арсенала».