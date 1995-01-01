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    Уткин – о матче «Сочи» – «Ростов»: «Над нами смеется вся Европа. Это позор, который не отмыть очень долго»

    Видеоблогер Василий Уткин считает матч 23-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ростовом» позором российского футбола. По мнению журналиста, регламент в чемпионате России не выполняет свои функции.

    «Над нами смеeтся вся Европа. Матч в Сочи — позор, который не отмыть очень долго. Сейчас находятся люди, которые пытаются прикрыться ошмeтками регламента. Чего стоит наш регламент, показал Кубок России. Он писался не в спешке, а заблаговременно, но даже при этом в нeм возникла дыра, которая привела к тому, что полуфинальный матч между двумя самыми популярными командами страны назначался со скандалом», – сказал Уткин.

    • Основа «Ростова» не играла в Сочи, поскольку находится на карантине.
    • «Ростов» в таблице идет четвертым.
    • 27 июня в 24-м туре РПЛ южане сыграют дома против «Арсенала».

    Источник: ютуб-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 17:50
    Комментарии13
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      Рейтинг: +935

      Play 1 минуту назад

      Вася конечно специалист своего дела, уважаю и люблю его ещё с начала нулевых. Но этот последний ролик такая муть. Ротенберга к Гитлеру приравнял, представил, что Сочи не стали бы переносить матч даже с разбившимся Манчестер Юнайтед в 1958 году. Ну а Европе вообще насрать на РПЛ, никто там не то что не смеётся, даже не знает об этой ситуации. Когда Вася говорит о футболе, его интересно послушать, но когда его турнули с тв, он обиделся на весь мир и занял позицию хейтера, чтобы не происходило, он теперь должен всё критиковать, чтобы поддерживать реноме, даже когда это полная чушь.

      0
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      Рейтинг: +4880

      subbotaspartak 15 минут назад

      Позор смывается... кровью!
      По закону гор...
      Сочи в первую лигу. Позор!

      0
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      Рейтинг: +3487

      Борат 1 час назад

      Матч в Сочи это конечно цирк, но в Европе всем на него нас*ать , как и на высеры жирноваси !
      Нет жены, нет детей
      Вася Уткин жирный гей!
      Одним словом спартач !
      Гыгы

      1
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      Рейтинг: +2278

      KPCCSPB 1 час назад

      А как весь мир узнал про Сочи то... Над нами смеются, что мы рабами стали, что выборы у нас незаконные и т.д

      1
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      Рейтинг: +3047

      alarm 1 час назад

      вся европа смеялась с жирноваси, когда он пытался поместиться в телелезоре

      2
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      Рейтинг: +5863

      paracetamol 1 час назад

      А над жирной уткой хохочет вся Россия.

      1
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      Рейтинг: +1612

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Дырявый Вася нашел свою нишу, его даже уважать есть за что - он последователен.

      0
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      Рейтинг: +10547

      KLIM777 1 час назад

      кто смеется? Черт ты епаный. когда уже тебя сломают лоха

      3
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      Рейтинг: +1720

      Cleaner 1 час назад

      У Европы хватает более веских поводов над нами посмеяться. А о клубе Сочи они и не слышали. Вася, как ты достал всех со своим бредом.

      0
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      Рейтинг: +34

      Kurt Angel 1 час назад

      В футболе появилась своя "шурыгина"

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