Уткин – о матче «Сочи» – «Ростов»: «Над нами смеется вся Европа. Это позор, который не отмыть очень долго»

Видеоблогер Василий Уткин считает матч 23-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ростовом» позором российского футбола. По мнению журналиста, регламент в чемпионате России не выполняет свои функции.

«Над нами смеeтся вся Европа. Матч в Сочи — позор, который не отмыть очень долго. Сейчас находятся люди, которые пытаются прикрыться ошмeтками регламента. Чего стоит наш регламент, показал Кубок России. Он писался не в спешке, а заблаговременно, но даже при этом в нeм возникла дыра, которая привела к тому, что полуфинальный матч между двумя самыми популярными командами страны назначался со скандалом», – сказал Уткин.