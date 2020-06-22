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  • Уткин – о матче «Сочи» – «Ростов»: «Над нами смеется вся Европа. Это позор, который не отмыть очень долго»

Уткин – о матче «Сочи» – «Ростов»: «Над нами смеется вся Европа. Это позор, который не отмыть очень долго»

22 июня 2020, 17:50
24

Видеоблогер Василий Уткин считает матч 23-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ростовом» позором российского футбола. По мнению журналиста, регламент в чемпионате России не выполняет свои функции.

«Над нами смеeтся вся Европа. Матч в Сочи — позор, который не отмыть очень долго. Сейчас находятся люди, которые пытаются прикрыться ошмeтками регламента. Чего стоит наш регламент, показал Кубок России. Он писался не в спешке, а заблаговременно, но даже при этом в нeм возникла дыра, которая привела к тому, что полуфинальный матч между двумя самыми популярными командами страны назначался со скандалом», – сказал Уткин.

  • Основа «Ростова» не играла в Сочи, поскольку находится на карантине.
  • «Ростов» в таблице идет четвертым.
  • 27 июня в 24-м туре РПЛ южане сыграют дома против «Арсенала».

Источник: ютуб-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Сочи Ростов Уткин Василий
Комментарии (24)
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vladik12
1592837354
Мне кажется, никогда не отмыть.
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portero
1592838550
им пофиг на футбол, чинушам... новую должность дадут доходнее чем эта, ведь главное не результат деятельнасти , а связи : родственные или еще какие...
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paracetamol
1592839640
А над жирной уткой хохочет вся Россия.
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subbotaspartak
1592844242
Позор смывается... кровью! По закону гор... Сочи в первую лигу. Позор!
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Play
1592845118
Вася конечно специалист своего дела, уважаю и люблю его ещё с начала нулевых. Но этот последний ролик такая муть. Ротенберга к Гитлеру приравнял, представил, что Сочи не стали бы переносить матч даже с разбившимся Манчестер Юнайтед в 1958 году. Ну а Европе вообще насрать на РПЛ, никто там не то что не смеётся, даже не знает об этой ситуации. Когда Вася говорит о футболе, его интересно послушать, но когда его турнули с тв, он обиделся на весь мир и занял позицию хейтера, чтобы не происходило, он теперь должен всё критиковать, чтобы поддерживать реноме, даже когда это полная чушь.
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nominum
1592847403
Реакция в Европе на матч Сочи-Ростов: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-8442299/10-1-not-keepers-fault-Rostovs-17-year-old-goalkeeper-set-new-shot-stopping-record.html и вот ещё о реакции в Европе: https://www.euro-football.ru/article/29/1004376102_futbol_vernulsya_v_rossiyu_pozornyim_matchem_kak_v_evrope_otreagirovali_na_igru_sochi_-_rostov
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vka1970
1592849223
Российская Премьер-лига в пятницу вернулась самым выразительным образом – «Сочи» обыграл «Ростов» 10:1. Ростовчане, занимающие четвёртое место в турнирной таблице, пытались перенести игру из-за помещения команды на карантин в связи с шестью случаями выявления коронавируса. Но хозяева настояли на том, чтобы игра состоялась, и в итоге зарегистрировали двухзначный счёт, набрав важные три очка в борьбе за выживание. Гости выставили команду подростков, которые не смогли на равных соревноваться с игроками основы «Сочи», несмотря на гол уже на первой минуте. Никто из ростовской команды раньше не играл в футбол за первую команду… Скандал затуманил возобновление российского чемпионата после трёхмесячной паузы. Отдельный материал Daily Mail опубликовал о голкипере «Ростова» Денисе Попове. В оглавлении можно прочитать следующее: Команда РПЛ пропустила 10 голов, но даже Рой Кин не смог бы обвинить этого вратаря после установления нового рекорда лиги по сэйвам. Евро-Футбол:
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vka1970
1592849327
Mundo Deportivo Победа «Сочи» над «Ростовом» со счётом 10:1 получилась скандальной. Два клуба держали руку на пульсе в течение последних часов перед игрой. Местная команда настаивала на проведении поединка, в то время как тренер ростовчан Валерий Карпин хотел переноса, поскольку весь состав, включая тренеров, ушёл на карантин. В конце концов «Ростов» отправился в Сочи, опасаясь штрафных санкций, но использовал молодёжную команду. В итоге матч напоминал дедовщину. TyC Sports Футбол вернулся в Россию матчем, который можно назвать позорным. «Ростов» всем составом ушёл на карантин, после чего попросил «Сочи» и местную федерацию футбола перенести матч. После отказа обеих сторон «Ростов» был вынужден сыграть молодёжью – все игроки этой команды родились после 2001 года. Сочинские профессионалы разгромили соперника со счётом 10:1. После игры осталось глубокое чувство несправедливости из-за неспособности гостей сыграть основой. BILD Евро-Футбол:
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vka1970
1592849373
BILD Невероятно скандальная история рестарта сезона в России. Представьте, чемпионат возобновляется, команда находится на карантине, но все равно должна играть! Невероятно, как российская Премьер-лига допустила это, оставив «Ростов» на произвол судьбы… Евро-Футбол: https://www.euro-football.ru/article/29/1004376102_futbol_vernulsya_v_rossiyu_pozornyim_matchem_kak_v_evrope_otreagirovali_na_igru_sochi_-_rostov#ixzz6Q7RuGBhL
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Plyash
1592858622
Не правильно Вася выразился.Если подвести итог зарубежных СМИ по данному конкретному случаю,то никто не смеётся.Все просто в недоумении,как такое вообще могло произойти в футбольной цивилизованной стране? Они же не знают,что наши чиновники РФС, РПЛ и т.д. обо всём,кроме своей зарплаты,задницей думают.
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