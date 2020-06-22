Журналист Михашенок стал тренером «Твери». Команда летом дебютирует в профессиональном футболе

«Тверь» продолжает формирование тренерского штаба на ближайший сезон ПФЛ. В него вошел уже бывший журналист «Чемпионата» Антон Михашенок.

«В общем, чтобы всем по одному не отвечать: только что подписал контракт на год с «Тверью», буду работать в тренерском штабе. В ПФЛ ништяк!» – сообщил Михашенок.