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    «Краснодар» – о переносе матча с «Динамо»: «Решили пойти им навстречу»

    «Краснодар» выступил с заявлением по поводу переноса матча 23-го тура РПЛ с «Динамо».

    • Южане согласились перенести матч, так как в московской команде вспышка коронавируса.
    • Игра пройдет 19 июля.

    «Мы до последнего надеялись, что «Динамо» сможет прибыть на игру составом, который включал бы в себя профессиональных футболистов. К сожалению, это оказалось невозможным.

    «Динамо» вышло на нас с просьбой о переносе матча. Мы приняли решение пойти им навстречу. Время и дата игры будут объявлены дополнительно», – пишет пресс-служба «Краснодара».

    «С учетом согласия клубов». РФС объявил о переносе матча «Краснодар» – «Динамо» на 19 июля

    Источник: Официальный сайт «Краснодара»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1856

      житель СПб 22 минуты назад

      Я искренне восхищаюсь Галицким. Не только по этому поводу. Такие люди вообще, и в футболе в частности, очень нужны стране!

      0
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      Рейтинг: +583

      fhnv 1 час назад

      да ладно ещё ересь нести ! С Москвы банкиры надавили вот и перенесли

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