«Краснодар» – о переносе матча с «Динамо»: «Решили пойти им навстречу»

«Краснодар» выступил с заявлением по поводу переноса матча 23-го тура РПЛ с «Динамо».

Южане согласились перенести матч, так как в московской команде вспышка коронавируса.

Игра пройдет 19 июля.

«Мы до последнего надеялись, что «Динамо» сможет прибыть на игру составом, который включал бы в себя профессиональных футболистов. К сожалению, это оказалось невозможным.

«Динамо» вышло на нас с просьбой о переносе матча. Мы приняли решение пойти им навстречу. Время и дата игры будут объявлены дополнительно», – пишет пресс-служба «Краснодара».

«С учетом согласия клубов». РФС объявил о переносе матча «Краснодар» – «Динамо» на 19 июля