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    Карпин сравнил чемпионат России с первенством бани или водокачки

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после переноса матча 23-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» на июль. В аналогичной ситуации встречу ростовчан сыграли.

    «Этот чемпионат напоминает первенство бани или водокачки», – сказал Карпин «Р-Спорт».

    «Добрый день, если его можно назвать добрым. Не буду пока сейчас про наши футбольные власти и вот это всe, что происходит сейчас. У меня другой вопрос: а где сейчас все эти эксперты и вирусологи, которые кричали, орали, что «Ростов» совершает преступление против российского футбола? Куда они все делись? Чего они сейчас-то молчат?» – сказал тренер в видеообращение на своей странице в инстаграме.

    • «Ростов» идет в чемпионате четвертым.
    • По сведениям «Спорт-Экспресса», следующий матч «Ростов» сможет хотя бы частично провести основой.
    • «Краснодар», матч которого перенесли, идет в зоне Лиги чемпионов.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 15:53
    Комментарии27
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      Рейтинг: +5402

      GoLenaStop 10 минут назад

      газпромовское тухло уже не видит берегов. нажралось народными недрами, думают, что теперь рулят всем и всеми!... Хервам!
      Взвод пацанов из РОСТСЕЛЬМАШа вдул ссусочинцев 1-0, и их за это расстреляли десятью выстрелами.
      А они все остались живы и однозначно отомстят...

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      Рейтинг: +3176

      dinar7777dinar 24 минуты назад

      все знают Сочи искуственно созданная путинская помойка где играют вторичные бомжи которые не нужны питерской помойке ! чтоб зря не проподал Фишт ! эти петухи отказались перенести матч так как они не вывезли бы игру с основой Ростова. позор газпромовским помойкам ! Валера все верно говорит ! привет Петушку KPCCSPB )))))

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      Рейтинг: +4856

      subbotaspartak 1 час назад

      Зачем так, у нас хорошая "водокачка", на первенстве города играет,
      Ещё так поливает.

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      Рейтинг: +729

      Ловкий Бубен 1 час назад

      Стандарт один, просто нужно было одному тому вышлепку из команды, который отказался сидеть на карантине а потом носить маску разорвать контракт, тогда вcе не заболели бы, или у вас карантина вообще не было ? Почему Сочи не заболели ? Почему ЦСКА не заболели ? А кому что то не нравится в России то здесь не умничайте , нарвётесь на грубость

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      Рейтинг: +978

      фанат джигурды 1 час назад

      Чемпионат синего цветка.


      А если не будут брать, скажите, что отключим газ.

      1
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      Рейтинг: +39664

      portero 1 час назад

      Карпин прав!!!

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      Рейтинг: +151

      Zenit_Zenit 1 час назад

      Карпин - лузер по жизни.
      Главный принцип футбола - матч состоится при любой погоде... при любой...
      И не важно у кого понос а у кого золтуха...
      Это и есть спорт - из немоги, но держи удар.
      А карпуша хочет сладко да гладко...пижон и слабак
      Сам выйди на поляну, сопли не жуй...

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      Рейтинг: +2928

      mopecekca > Zenit_Zenit 1 час назад

      пока тебя борат в очко долбил, ты потерялся во времени и не понял того, что сказал Карпин. Лузер здесь только ты!

      0
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      Рейтинг: +318

      Riot Zero > Zenit_Zenit 56 минут назад

      ***** ты косоголовый, так Карпин и говорит, что матч должен состояться в любую погоду, он не понимает, почему матч переносится.

      2
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      Рейтинг: +2711

      +50/-50 2 часа назад

      Зауважал я эстонца.
      Наш чемпионат похож на соревнование инфекционного отделения с травматическим. Иногда вмешивается психиатр, в жёлтой футболке и чёрных трусняках.

      0
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      Рейтинг: +1511

      Genz 2 часа назад

      Валера, в России все по закону делается. Пыхти лучше не на стадионе,а над женушкой. Делай шестую девочку и помалкивай

      -2
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      Рейтинг: +8219

      alex1951 2 часа назад

      Чего набросились на Карпушу?
      В России футбол живет на лжи и двойных стандартах....
      Валера иронинизирует по поводу Динамо М. ,сравнивая со своей командой....
      И он не червонец,чтоб всем нравиться ......Народ ,я что то не пойму ......Вы хвалите организацию рос.футбола или просто собачите не за что Карпина?
      Если вам все нравится ,тогда вам в РФС.....и умничать здесь - нарветесь на грубость.....

      2
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      Рейтинг: +3760

      Zubo > alex1951 1 час назад

      Вот это новость про стандарты, можно поподробнее... И мне всё нравится

      1
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      Рейтинг: +729

      Ловкий Бубен > alex1951 1 час назад

      Ты обратил внимание таких как ты пару человек, что тебе не нравится ? Что есть регламент, правила, законы ? Почему в Ахмате никто не заболел ? Или в Спартаке ? да и сам не умничай здесь особо , не очень у тебя получается

      0
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      Рейтинг: +8219

      alex1951 > Ловкий Бубен 59 минут назад

      Постучи себя по Бубну ,ловко получится ))) Где ты видел в России ,законы,правила ?
      Иди опохмелись,отоспись и *****.........ь.....Понял умник? На этом все.

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