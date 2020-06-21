Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Карпин сравнил чемпионат России с первенством бани или водокачки

Карпин сравнил чемпионат России с первенством бани или водокачки

21 июня 2020, 15:53
43

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после переноса матча 23-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» на июль. В аналогичной ситуации встречу ростовчан сыграли.

«Этот чемпионат напоминает первенство бани или водокачки», – сказал Карпин «Р-Спорт».

«Добрый день, если его можно назвать добрым. Не буду пока сейчас про наши футбольные власти и вот это всe, что происходит сейчас. У меня другой вопрос: а где сейчас все эти эксперты и вирусологи, которые кричали, орали, что «Ростов» совершает преступление против российского футбола? Куда они все делись? Чего они сейчас-то молчат?» – сказал тренер в видеообращение на своей странице в инстаграме.

  • «Ростов» идет в чемпионате четвертым.
  • По сведениям «Спорт-Экспресса», следующий матч «Ростов» сможет хотя бы частично провести основой.
  • «Краснодар», матч которого перенесли, идет в зоне Лиги чемпионов.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (43)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1592744557
Карпуша если тебе не нравится ЧР то вали в Испанию ещё раз но тебя туда не позовут потому что некудышний ты тренеришко
Ответить
FCTB
1592745869
Так если тебе не нравится этот чемпионат, то за чем ты в нем тренируешь команду???Иди туда где нравится.
Ответить
alex1951
1592745899
Чего набросились на Карпушу? В России футбол живет на лжи и двойных стандартах.... Валера иронинизирует по поводу Динамо М. ,сравнивая со своей командой.... И он не червонец,чтоб всем нравиться ......Народ ,я что то не пойму ......Вы хвалите организацию рос.футбола или просто собачите не за что Карпина? Если вам все нравится ,тогда вам в РФС.....и умничать здесь - нарветесь на грубость.....
Ответить
Zenit_Zenit
1592747958
Карпин - лузер по жизни. Главный принцип футбола - матч состоится при любой погоде... при любой... И не важно у кого понос а у кого золтуха... Это и есть спорт - из немоги, но держи удар. А карпуша хочет сладко да гладко...пижон и слабак Сам выйди на поляну, сопли не жуй...
Ответить
portero
1592749336
Карпин прав!!!
Ответить
Ловкий Бубен
1592749928
Стандарт один, просто нужно было одному тому вышлепку из команды, который отказался сидеть на карантине а потом носить маску разорвать контракт, тогда вcе не заболели бы, или у вас карантина вообще не было ? Почему Сочи не заболели ? Почему ЦСКА не заболели ? А кому что то не нравится в России то здесь не умничайте , нарвётесь на грубость
Ответить
dinar7777dinar
1592753525
все знают Сочи искуственно созданная путинская помойка где играют вторичные бомжи которые не нужны питерской помойке ! чтоб зря не проподал Фишт ! эти петухи отказались перенести матч так как они не вывезли бы игру с основой Ростова. позор газпромовским помойкам ! Валера все верно говорит ! привет Петушку KPCCSPB )))))
Ответить
GoLenaStop
1592754377
газпромовское тухло уже не видит берегов. нажралось народными недрами, думают, что теперь рулят всем и всеми!... Хервам! Взвод пацанов из РОСТСЕЛЬМАШа вдул ссусочинцев 1-0, и их за это расстреляли десятью выстрелами. А они все остались живы и однозначно отомстят...
Ответить
zigbert
1592767965
По большому счету возразить Карпину нечем.
Ответить
Соарес
1592803466
Не будет порядка, пока у руля зажравшиеся, питерские твари
Ответить
Главные новости
Подробности нового контракта Кругового с ЦСКА
11:51
Экс-спартаковец столкнулся с политическим ультиматумом в Армении
11:33
Реакция Аршавина на поражение «Зенита» от «Спартака»
11:18
3
«ПСЖ» получит за Барколя 100+20 миллионов
10:47
«Динамо» покупает игрока, водившего проституток на базу и устроившего пьяное ДТП
10:13
8
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
09:41
5
Игроки «Фенербахче» избили тренера «Лиона» после матча ЛЧ
09:11
1
«Спартак» в шаге от продления контракта с лидером
08:58
12
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
08:30
1
Скандал в «Зените», Пруцев может уйти в ЦСКА, Адамов – в «Селтик», решение по Гонду и другие новости
00:59
Все новости
Все новости
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
11:59
Галактионов ответил на вопрос о вылете «Локомотива»
10:55
Где смотреть матч «Акрон» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 28 августа 2026
10:47
Экс-спартаковец признался, что приезжал на тренировки с похмелья и с перегаром
10:21
1
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
09:51
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
09:41
5
Болельщицы подрались во время матча ЦСКА
09:36
2
Галактионов отреагировал на резкое заявление Аршавина в свой адрес
09:28
2
«Спартак» в шаге от продления контракта с лидером
08:58
12
Определен лучший форвард России
08:49
1
Семин назвал условие для чемпионства «Спартака»
08:17
1
В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами
00:33
1
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
4
Галактионов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:53
3
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
14
Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного
Вчера, 22:57
3
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:49
1
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
4
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
26
Выбывшего до конца года Мойзеса описали двумя словами
Вчера, 21:56
1
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
7
«Есть дух игры»: экс-зенитовец не согласен с удалением Глушенкова в матче со «Спартаком»
Вчера, 21:15
4
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
4
Мнение Бубнова об отъезде Умярова и Литвинова в Европу
Вчера, 20:39
3
Орлов поставил диагноз «Зениту»
Вчера, 20:15
8
Вратарь Кабо-Верде Возинья едва не переехал в РПЛ
Вчера, 19:59
3
ЦСКА выступил с важным анонсом
Вчера, 19:41
1
В ЦСКА прокомментировали информацию об отказе от 30 миллионов за Кисляка
Вчера, 19:29
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+