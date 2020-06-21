Карпин сравнил чемпионат России с первенством бани или водокачки

газпромовское тухло уже не видит берегов. нажралось народными недрами, думают, что теперь рулят всем и всеми!... Хервам!
Взвод пацанов из РОСТСЕЛЬМАШа вдул ссусочинцев 1-0, и их за это расстреляли десятью выстрелами.
А они все остались живы и однозначно отомстят...
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после переноса матча 23-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» на июль. В аналогичной ситуации встречу ростовчан сыграли.
«Этот чемпионат напоминает первенство бани или водокачки», – сказал Карпин «Р-Спорт».
«Добрый день, если его можно назвать добрым. Не буду пока сейчас про наши футбольные власти и вот это всe, что происходит сейчас. У меня другой вопрос: а где сейчас все эти эксперты и вирусологи, которые кричали, орали, что «Ростов» совершает преступление против российского футбола? Куда они все делись? Чего они сейчас-то молчат?» – сказал тренер в видеообращение на своей странице в инстаграме.
- «Ростов» идет в чемпионате четвертым.
- По сведениям «Спорт-Экспресса», следующий матч «Ростов» сможет хотя бы частично провести основой.
- «Краснодар», матч которого перенесли, идет в зоне Лиги чемпионов.