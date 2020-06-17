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  • Член комитета по этике РФС Созин: «Коронавирус в «Ростове» – преступление против России и нашего народа»

Член комитета по этике РФС Созин: «Коронавирус в «Ростове» – преступление против России и нашего народа»

17 июня 2020, 19:02
23

Андрей Созин, член комитета по этике РФС, дал оценку вспышке коронавируса в «Ростове». По его мнению, РПЛ все равно нужно доигрывать.

«Произошедшее в «Ростове – преступление против России и нашего народа. Возобновление РПЛ для нашей страны – глоток свежего воздуха, мы столько всего пережили за время этого вируса. «Ростову» нужно было быть трижды внимательными, всe было расписано – как, когда и сколько готовиться, как сдавать тесты, куда ходить и куда нет. Почему весь мир уже начал нормально играть, а в «Ростове» шесть случаев заражения! Либо нормы не соблюдали, либо ребята в город поехали тусить! В раздевалку что, летучая мышь залетела и всех покусала?! Пусть расскажут, как так вышло.

Руководство футбола и страны просили клубы относиться серьeзно к регламентам, людям нужен был футбол. А сейчас мы услышим тысячу голосов, которые будут говорить, что играть нельзя, что безопасность важнее. Но останавливать рестарт лиги нельзя! Чем больше мы будем бояться вируса – тем дольше придeтся с этим жить. Желаю РФС мудрости и мужества. А того, кто нарушил регламент, нужно жeстко наказать. И идти по сценарию «Ростова» сейчас нельзя. Надо жестко следовать регламенту.

«Ростов» жалеть не надо – они сами виноваты. С таким составом и с поставленной игрой они могли спокойно бороться с «Краснодаром» за второе место. А сейчас это будет проблематично», – сказал Созин.

  • РПЛ возобновляется 19 июня.
  • «Ростов» идет в турнирной таблице на четвертом месте.
  • Бывший президент РФС Вячеслав Колосков считает, что «Ростов» нужно снять с чемпионата, если есть опасность массового заражения.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (23)
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alex1951
1592414029
Не нервничайте....это не мнение Царя Путина....это контролирует Вирус.... остальных ,ростовчане,могете посылать НАХ.....а Карпушу не дам обижать! Земеля....
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MaxRnD
1592414648
А что собственно за кликушество и с чего вдруг такая истеричная уверенность, что заражение произошло из-за того, что ребята куда-то поехали тусить ? А не достаточно для заражения, допустим, общения с каким-нибудь вирусоносителем из обслуживающего персонала команды ? А насчёт норм, так их давно даже в медучреждениях не соблюдают, что уже говорить об остальных, и тут абсолютно "дело случая", если таковой вообще имел место быть Помню травлю Ростова в один из Бердыевских сезонов на тему допинга. Такую нездоровую возню тогда устроили, пол года по зубам таскали, но так нихера не нашли и тихо все пламенные ораторы тогда слились. Очень Созинская истерика напоминает ситуацию с поисками допинга
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Чехов на Садовой
1592417719
Чьи бабки созин отрабатываешь? Кого в кубки проталкиваешь? Ты что врач-инфекционист, чтобы так разбираться в путях заражения? А может созин судья и прокурор в одном флаконе ежели он виновных и степень их вины уже установил? И этот кадр в комитете по э-т-и-к-е РФС заседает !!! Потому и этика и РФС в целом у нас такое га-но.
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Oldtrafford83
1592418843
Чучело ты соЗинское,лучше бы сосальню свою прикрыл,а то дичь полная из неё льётся!!!
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rash1959
1592419119
«Произошедшее в «Ростове – преступление против России и нашего народа. Неужели опять Обама??? Или Трамп решил продолжить его дело?
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aaaaahhhh
1592420044
вот же мразь.
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ufos73
1592420061
И вот такие дол-ба-ё-бам позволяют чем то управлять... КДК просто обязан рассмотреть эьти слова, и наказать по всей строгости (Нет сынок это ФАНТАСТИКА!) ))))))))))
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vka1970
1592423703
Преступление перед народом - -это незаконное голосование по конституции в самый разгар эпидемии.Обнулённый чётко и ясно показывает, что сpал на свой народ с высокой колокольни.Главное чтоб нужные поправки приняли и усё. А то, что произошло в Ростове, это просто неприятность.Не явятся на матчи и запишут им тех поражение или дублем сыграют на крайняк.ВСЁ.
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kupryaev
1592425310
Мишустина с Песковым видимо таки залетела какая-то х..ня и покусала ...либо ребята нормы не соблюдали ,либо поехали тусить)
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Миша13
1592464618
Преступление перед народом это парады и голосование в поддержку воровской диктатуры ..
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