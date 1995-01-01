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    Член комитета по этике РФС Созин: «Коронавирус в «Ростове» – преступление против России и нашего народа»

    Андрей Созин, член комитета по этике РФС, дал оценку вспышке коронавируса в «Ростове». По его мнению, РПЛ все равно нужно доигрывать.

    «Произошедшее в «Ростове – преступление против России и нашего народа. Возобновление РПЛ для нашей страны – глоток свежего воздуха, мы столько всего пережили за время этого вируса. «Ростову» нужно было быть трижды внимательными, всe было расписано – как, когда и сколько готовиться, как сдавать тесты, куда ходить и куда нет. Почему весь мир уже начал нормально играть, а в «Ростове» шесть случаев заражения! Либо нормы не соблюдали, либо ребята в город поехали тусить! В раздевалку что, летучая мышь залетела и всех покусала?! Пусть расскажут, как так вышло.

    Руководство футбола и страны просили клубы относиться серьeзно к регламентам, людям нужен был футбол. А сейчас мы услышим тысячу голосов, которые будут говорить, что играть нельзя, что безопасность важнее. Но останавливать рестарт лиги нельзя! Чем больше мы будем бояться вируса – тем дольше придeтся с этим жить. Желаю РФС мудрости и мужества. А того, кто нарушил регламент, нужно жeстко наказать. И идти по сценарию «Ростова» сейчас нельзя. Надо жестко следовать регламенту.

    «Ростов» жалеть не надо – они сами виноваты. С таким составом и с поставленной игрой они могли спокойно бороться с «Краснодаром» за второе место. А сейчас это будет проблематично», – сказал Созин.

    • РПЛ возобновляется 19 июня.
    • «Ростов» идет в турнирной таблице на четвертом месте.
    • Бывший президент РФС Вячеслав Колосков считает, что «Ростов» нужно снять с чемпионата, если есть опасность массового заражения.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:02
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3479

      Yurok161 5 минут назад

      П и д о р ы вроде СиСина- преступление против России и нашего народа

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