Левандовски забил за сезон Бундеслиги 33 гола. Это лучший результат за 43 года

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски забил в сезоне Бундеслиги 33 гола. Это лучший показатель за одну кампанию с сезона-1976/77.
Тогда футболист «Кельна» Дитер Мюллер забил за один сезон 34 гола. Левандовски может побить и достижение Мюллера – в последнем туре баварцы сыграют с «Вольфсбургом».
- 31-летний форвард выступает за «Баварию» с лета 2014 года.
- До перехода в мюнхенский клуб футболист на протяжении четырех сезонов защищал цвета «Боруссии».
- «Бавария» безальтернативно выигрывает чемпионат Германии с сезона-2012/13.
Источник: Squawka Football