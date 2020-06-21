Левандовски забил за сезон Бундеслиги 33 гола. Это лучший результат за 43 года

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски забил в сезоне Бундеслиги 33 гола. Это лучший показатель за одну кампанию с сезона-1976/77.

Тогда футболист «Кельна» Дитер Мюллер забил за один сезон 34 гола. Левандовски может побить и достижение Мюллера – в последнем туре баварцы сыграют с «Вольфсбургом».