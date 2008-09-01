Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    2 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    3 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?

    Левандовски забил за сезон Бундеслиги 33 гола. Это лучший результат за 43 года

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски забил в сезоне Бундеслиги 33 гола. Это лучший показатель за одну кампанию с сезона-1976/77.

    Тогда футболист «Кельна» Дитер Мюллер забил за один сезон 34 гола. Левандовски может побить и достижение Мюллера – в последнем туре баварцы сыграют с «Вольфсбургом».

    • 31-летний форвард выступает за «Баварию» с лета 2014 года.
    • До перехода в мюнхенский клуб футболист на протяжении четырех сезонов защищал цвета «Боруссии».
    • «Бавария» безальтернативно выигрывает чемпионат Германии с сезона-2012/13.

    Источник: Squawka Football

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:49
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77260
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru