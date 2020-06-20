Слуцкий: «В матче «Сочи» – «Ростов» были нарушены принципы фэйр-плей»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о матче 23-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ростовом», который завершился победой южан со счетом 10:1.
«Думал на эту тему и очень серьезно. Цена каждого очка невероятно высока. Нам каждое очко достается каким-то неимоверным трудом. Мне кажется, изначально в спорте заложены иные принципы, нежели получение очков.
Наверное, легко говорить со стороны. Не знаю, как бы поступил в такой ситуации: искушение всегда велико. Но были нарушены принципы фэйр-плей. Регламент мог быть не нарушен, но не всe определятся регламентирующими документами», – сказал Слуцкий.
- Средний возраст игроков в заявке донской команды на эту встречу – 17,2 лет.
- «Ростов» прислал на матч воспитанников академии, поскольку все футболисты основного состава находятся на карантине.
- «Сочи» переносить игру отказался.
Источник: «Бизнес Online»