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    Слуцкий: «В матче «Сочи» – «Ростов» были нарушены принципы фэйр-плей»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о матче 23-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ростовом», который завершился победой южан со счетом 10:1.

    «Думал на эту тему и очень серьезно. Цена каждого очка невероятно высока. Нам каждое очко достается каким-то неимоверным трудом. Мне кажется, изначально в спорте заложены иные принципы, нежели получение очков.

    Наверное, легко говорить со стороны. Не знаю, как бы поступил в такой ситуации: искушение всегда велико. Но были нарушены принципы фэйр-плей. Регламент мог быть не нарушен, но не всe определятся регламентирующими документами», – сказал Слуцкий.

    • Средний возраст игроков в заявке донской команды на эту встречу – 17,2 лет.
    • «Ростов» прислал на матч воспитанников академии, поскольку все футболисты основного состава находятся на карантине.
    • «Сочи» переносить игру отказался.

    Источник: «Бизнес Online»

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    Сегодня, 17:37
    Комментарии4
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      Рейтинг: +57336

      Chernyi Lis 45 минут назад

      ну пох...нашим коррупционерам..как были так и будут..полежат в санатории типа заключения зато бабло при себе останется..подбирает если команда всех уволенных и на них есть деньги такие у новичка..это расследование!

      0
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      Рейтинг: +1341

      evgevg13 2 часа назад

      были нарушены принципы фэйр-плей- мягко сказано

      3
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      Рейтинг: +17177

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      У нас сейчас подобных принципов не существует. В принципе.

      6
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      Рейтинг: +8391

      Skull_Boy 2 часа назад

      Всем уже насрать ГазПром выиграл и все

      4
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