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  • Слуцкий: «В матче «Сочи» – «Ростов» были нарушены принципы фэйр-плей»

Слуцкий: «В матче «Сочи» – «Ростов» были нарушены принципы фэйр-плей»

20 июня 2020, 17:37
5

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о матче 23-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ростовом», который завершился победой южан со счетом 10:1.

«Думал на эту тему и очень серьезно. Цена каждого очка невероятно высока. Нам каждое очко достается каким-то неимоверным трудом. Мне кажется, изначально в спорте заложены иные принципы, нежели получение очков.

Наверное, легко говорить со стороны. Не знаю, как бы поступил в такой ситуации: искушение всегда велико. Но были нарушены принципы фэйр-плей. Регламент мог быть не нарушен, но не всe определятся регламентирующими документами», – сказал Слуцкий.

  • Средний возраст игроков в заявке донской команды на эту встречу – 17,2 лет.
  • «Ростов» прислал на матч воспитанников академии, поскольку все футболисты основного состава находятся на карантине.
  • «Сочи» переносить игру отказался.

Источник: «Бизнес Online»
Россия. Премьер-лига Сочи Ростов Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (5)
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Skull_Boy
1592664680
Всем уже насрать ГазПром выиграл и все
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DOCTOR PENALTY
1592664756
У нас сейчас подобных принципов не существует. В принципе.
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evgevg13
1592665589
были нарушены принципы фэйр-плей- мягко сказано
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Chernyi Lis
1592672093
ну пох...нашим коррупционерам..как были так и будут..полежат в санатории типа заключения зато бабло при себе останется..подбирает если команда всех уволенных и на них есть деньги такие у новичка..это расследование!
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Juic
1592680550
Рубин и фэйр-плей не совместимы.
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