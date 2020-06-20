Слуцкий: «В матче «Сочи» – «Ростов» были нарушены принципы фэйр-плей»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о матче 23-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ростовом», который завершился победой южан со счетом 10:1.

«Думал на эту тему и очень серьезно. Цена каждого очка невероятно высока. Нам каждое очко достается каким-то неимоверным трудом. Мне кажется, изначально в спорте заложены иные принципы, нежели получение очков.

Наверное, легко говорить со стороны. Не знаю, как бы поступил в такой ситуации: искушение всегда велико. Но были нарушены принципы фэйр-плей. Регламент мог быть не нарушен, но не всe определятся регламентирующими документами», – сказал Слуцкий.