Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Егоров: «У «Ростова» выйдут игроки, которые с марта провели одну тренировку. Накануне они подписали профессиональные контракты»

Егоров: «У «Ростова» выйдут игроки, которые с марта провели одну тренировку. Накануне они подписали профессиональные контракты»

19 июня 2020, 11:53
14

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров рассказал, кто сыграет за «Ростов» в матче 23-го тура РПЛ против «Сочи». Будут футболисты, которые провели одну тренировку после коронавирусной паузы.

«Футболисты, которые сегодня выйдут на поле в составе «Ростова» (игроки 2003-04 годов рождения), провели одну тренировку после паузы, связанной с карантином. До этого они тренировались по домам, если это можно назвать тренировками.

В РПЛ сегодня день детского футбола.

«Ростов» набирает заявку 16+2, необходимую по регламенту. Подростки (2003-04 год рождения) подписали профессиональные контракты накануне матча», – написал Егоров в телеграме.

  • Ростовчане вылетят на игру за четыре часа до ее начала.
  • Матч в Сочи будет для команд первым официальным после карантина по коронавирусу.
  • «Ростов» в таблице идет четвертым.

Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Ростов Сочи
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Petrak86
1592557291
вот уж Сочи подфартило)) Шанс Ростова - если там действительно сплошь таланты, у них есть супер мотивация, и у Сочи будет 100% недооценка. Но этот шанс мизерный, скорее всего, разница забитых пропущенных у Сочи сильно улучшится, а у Ростова - ухудшится
Ответить
Хейтер Аларм
1592557295
Ждем-с 15:0 и Кокорина с Зе Болотным в качестве лучших бомбардиров лиги вместо зюбы!
Ответить
Torvald64
1592560164
Проблема даже не в том, что они крупно проиграют, а в том, что там травм может быть овердохрена. Парни же просто не готовы играть на таком уровне.
Ответить
Plyash
1592563306
Интересно,почему произошла такая ситуация?Это же не нормально,когда не окрепшие мальчишки против мужиков.Что за чиновничья сволота допустила такое,за что они зарплату получают.Заведомо Ростов лишают трёх очков.Как же всё это подленько.
Ответить
Мост
1592567054
Да чтоб вы опять обдристались перед игрой. Пургена сочям подсыпать.
Ответить
evgevg13
1592568577
Ростову держаться, чинушам обосраться. Руководству Сочи не могу ничего пожелать,т.к. настоящие мужики так не поступают.
Ответить
Главные новости
Реакция Аршавина на поражение «Зенита» от «Спартака»
11:18
«ПСЖ» получит за Барколя 100+20 миллионов
10:47
«Динамо» покупает игрока, водившего проституток на базу и устроившего пьяное ДТП
10:13
7
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
09:41
5
Игроки «Фенербахче» избили тренера «Лиона» после матча ЛЧ
09:11
1
«Спартак» в шаге от продления контракта с лидером
08:58
10
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
08:30
1
Скандал в «Зените», Пруцев может уйти в ЦСКА, Адамов – в «Селтик», решение по Гонду и другие новости
00:59
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
00:41
1
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
3
Все новости
Все новости
Галактионов ответил на вопрос о вылете «Локомотива»
10:55
Где смотреть матч «Акрон» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 28 августа 2026
10:47
Экс-спартаковец признался, что приезжал на тренировки с похмелья и с перегаром
10:21
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
09:51
Болельщицы подрались во время матча ЦСКА
09:36
2
Галактионов отреагировал на резкое заявление Аршавина в свой адрес
09:28
2
«Спартак» в шаге от продления контракта с лидером
08:58
10
Определен лучший форвард России
08:49
1
Семин назвал условие для чемпионства «Спартака»
08:17
1
В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами
00:33
1
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
3
Галактионов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:53
3
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
14
Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного
Вчера, 22:57
3
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:49
1
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
4
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
26
Выбывшего до конца года Мойзеса описали двумя словами
Вчера, 21:56
1
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
7
«Есть дух игры»: экс-зенитовец не согласен с удалением Глушенкова в матче со «Спартаком»
Вчера, 21:15
4
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
4
Мнение Бубнова об отъезде Умярова и Литвинова в Европу
Вчера, 20:39
3
Орлов поставил диагноз «Зениту»
Вчера, 20:15
8
Вратарь Кабо-Верде Возинья едва не переехал в РПЛ
Вчера, 19:59
3
ЦСКА выступил с важным анонсом
Вчера, 19:41
1
В ЦСКА прокомментировали информацию об отказе от 30 миллионов за Кисляка
Вчера, 19:29
Реакция ЦСКА на инсайд о предстоящей трате 35 миллионов на трансферы
Вчера, 19:09
Полузащитник «Спартака» может уйти в ЦСКА
Вчера, 18:57
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+