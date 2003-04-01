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    Егоров: «У «Ростова» выйдут игроки, которые с марта провели одну тренировку. Накануне они подписали профессиональные контракты»

    Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров рассказал, кто сыграет за «Ростов» в матче 23-го тура РПЛ против «Сочи». Будут футболисты, которые провели одну тренировку после коронавирусной паузы.

    «Футболисты, которые сегодня выйдут на поле в составе «Ростова» (игроки 2003-04 годов рождения), провели одну тренировку после паузы, связанной с карантином. До этого они тренировались по домам, если это можно назвать тренировками.

    В РПЛ сегодня день детского футбола.

    «Ростов» набирает заявку 16+2, необходимую по регламенту. Подростки (2003-04 год рождения) подписали профессиональные контракты накануне матча», – написал Егоров в телеграме.

    • Ростовчане вылетят на игру за четыре часа до ее начала.
    • Матч в Сочи будет для команд первым официальным после карантина по коронавирусу.
    • «Ростов» в таблице идет четвертым.

    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 11:53
    Комментарии13
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      Рейтинг: +15142

      bset 18 минут назад

      В молодежке Ростов закончил чемпионат на 12-м месте. Либо у Ростова шансов совсем немного, либо это будет огромный позор для обосравшихся.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2714

      playsh 57 минут назад

      Интересно,почему произошла такая ситуация?Это же не нормально,когда не окрепшие мальчишки против мужиков.Что за чиновничья сволота допустила такое,за что они зарплату получают.Заведомо Ростов лишают трёх очков.Как же всё это подленько.

      1
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      Рейтинг: +9072

      ufos73 > playsh 20 минут назад

      Это не люди а газовые упыри, которые в управление дубы... Нормальные управляющие ищут компромиссы и сглаживают острые углы, а эти тока выгоду ищут. И ладно бы тока в футболе, все правительство такое

      1
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      Рейтинг: +2714

      playsh > ufos73 10 минут назад

      К сожалению,последняя фраза,это правда...

      0
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      Рейтинг: +1496

      Genz 1 час назад

      Заруба будет. Молодежь выставит автобус. Скорее счёт будет 0:0

      0
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      Рейтинг: +9072

      ufos73 > Genz 24 минуты назад

      Ты вообще в футболе не разбираешься если так думаешь

      2
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      Рейтинг: +1440

      Torvald64 1 час назад

      Проблема даже не в том, что они крупно проиграют, а в том, что там травм может быть овердохрена. Парни же просто не готовы играть на таком уровне.

      2
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      Рейтинг: +77

      Хейтер Аларм 2 часа назад

      Ждем-с 15:0 и Кокорина с Зе Болотным в качестве лучших бомбардиров лиги вместо зюбы!

      1
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      Рейтинг: +1039

      Январь 59 > Хейтер Аларм 2 часа назад

      Похоже ты прав

      0
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      Рейтинг: +762

      Petrak86 2 часа назад

      вот уж Сочи подфартило)) Шанс Ростова - если там действительно сплошь таланты, у них есть супер мотивация, и у Сочи будет 100% недооценка. Но этот шанс мизерный, скорее всего, разница забитых пропущенных у Сочи сильно улучшится, а у Ростова - ухудшится

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      Рейтинг: +1550

      Mister_Tomsk > Petrak86 2 часа назад

      вспомни томь) и будьте реалистами)

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      Рейтинг: +1440

      Torvald64 > Petrak86 1 час назад

      Талант талантом, но если ты в принципе не готовился играть на таком уровне 90 минут, то ничего не получится, будь ты хоть трижды Месси

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      Рейтинг: +9072

      ufos73 > Petrak86 25 минут назад

      Если игра состоится, там будет десятизначный счет, если конечно газпозор не станет поддаваться после 5-7 забитых голов.

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