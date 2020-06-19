Егоров: «У «Ростова» выйдут игроки, которые с марта провели одну тренировку. Накануне они подписали профессиональные контракты»

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров рассказал, кто сыграет за «Ростов» в матче 23-го тура РПЛ против «Сочи». Будут футболисты, которые провели одну тренировку после коронавирусной паузы.

«Футболисты, которые сегодня выйдут на поле в составе «Ростова» (игроки 2003-04 годов рождения), провели одну тренировку после паузы, связанной с карантином. До этого они тренировались по домам, если это можно назвать тренировками.

В РПЛ сегодня день детского футбола.

«Ростов» набирает заявку 16+2, необходимую по регламенту. Подростки (2003-04 год рождения) подписали профессиональные контракты накануне матча», – написал Егоров в телеграме.