Серхи Роберто и де Йонг не сыграют с «Севильей» из-за травм

Полузащитники «Барселоны» Серхи Роберто и Френки де Йонг не смогут принять участие в матче 30-го тура против «Севильи».

Футболисты получили травмы – у испанца трещина ребра, а голландец перенапряг мышцы ноги. Оба игрока занимались на сегодняшней тренировке индивидуально.

Также матч с анадлусцами пропустит защитник Самуэль Умтити – у него дисквалификация. Игра пройдет 19 июня в Севилье.