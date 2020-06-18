Серхи Роберто и де Йонг не сыграют с «Севильей» из-за травм

Полузащитники «Барселоны» Серхи Роберто и Френки де Йонг не смогут принять участие в матче 30-го тура против «Севильи».
Футболисты получили травмы – у испанца трещина ребра, а голландец перенапряг мышцы ноги. Оба игрока занимались на сегодняшней тренировке индивидуально.
Также матч с анадлусцами пропустит защитник Самуэль Умтити – у него дисквалификация. Игра пройдет 19 июня в Севилье.
- «Барселона» выиграла оба матча после рестарта Примеры и продолжает возглавлять чемпионат.
- «Севилья» занимает в турнирной таблице третье место.
Источник: Официальный сайт «Барселоны»