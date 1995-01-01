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    Серхи Роберто и де Йонг не сыграют с «Севильей» из-за травм

    Полузащитники «Барселоны» Серхи Роберто и Френки де Йонг не смогут принять участие в матче 30-го тура против «Севильи».

    Футболисты получили травмы – у испанца трещина ребра, а голландец перенапряг мышцы ноги. Оба игрока занимались на сегодняшней тренировке индивидуально.

    Также матч с анадлусцами пропустит защитник Самуэль Умтити – у него дисквалификация. Игра пройдет 19 июня в Севилье.

    • «Барселона» выиграла оба матча после рестарта Примеры и продолжает возглавлять чемпионат.
    • «Севилья» занимает в турнирной таблице третье место.

    Источник: Официальный сайт «Барселоны»

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