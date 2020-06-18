«Рейтинг Букмекеров»: решение по коронавирусу в «Ростове» будет принято после заключения Роспотребнадзора

Роспотребнадзор связался с «Ростовом», чтобы выяснить медицинские нюансы заражения шести футболистов коронавирусом.

По информации «Рейтинга Букмекеров», федеральный орган должен вынести заключение по случившемуся в донском клубе, на основании которого будут приниматься все остальные решения.

Источник сообщает, что, вероятно, решается вопрос о том, как ростовчане могут возобновить тренировочный процесс – после какого количества проведенных (с отрицательным результатом) тестов на COVID-19, обязателен ли двухнедельный карантин.

Не исключено, что матч «Сочи» – «Ростов» перенесут, а игру 24-го тура РПЛ против тульского «Арсенала», запланированную на 27 июня, команде Валерия Карпина разрешат сыграть.