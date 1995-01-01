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    «Рейтинг Букмекеров»: решение по коронавирусу в «Ростове» будет принято после заключения Роспотребнадзора

    Роспотребнадзор связался с «Ростовом», чтобы выяснить медицинские нюансы заражения шести футболистов коронавирусом.

    По информации «Рейтинга Букмекеров», федеральный орган должен вынести заключение по случившемуся в донском клубе, на основании которого будут приниматься все остальные решения.

    Источник сообщает, что, вероятно, решается вопрос о том, как ростовчане могут возобновить тренировочный процесс – после какого количества проведенных (с отрицательным результатом) тестов на COVID-19, обязателен ли двухнедельный карантин.

    Не исключено, что матч «Сочи» – «Ростов» перенесут, а игру 24-го тура РПЛ против тульского «Арсенала», запланированную на 27 июня, команде Валерия Карпина разрешат сыграть.

    Источник: «Рейтинг Букмекеров»

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    Сегодня, 11:00
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1475

      Genz 2 минуты назад

      Что за двухнедельный карантин? Бред какой то. Если Ростов отказался играть из-за 6 основных игроков,значит лечиться они будут,как минимум 3 недели,а уже потом для них двухнедельный карантин. После 5 недель отсутствия практики 6 игрокам без тренировок нельзя выходить на поле в официальных матчей,им надо 14 дней возвращать мышечный тонус на тренировках. Уже уйдет 7 недель. Как раз чемпионат закончится. Если Ростов отказывается играть без шести игроков,значит сезон для Ростова закончен.

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