«Рейтинг Букмекеров»: решение по коронавирусу в «Ростове» будет принято после заключения Роспотребнадзора

Что за двухнедельный карантин? Бред какой то. Если Ростов отказался играть из-за 6 основных игроков,значит лечиться они будут,как минимум 3 недели,а уже потом для них двухнедельный карантин. После 5 недель отсутствия практики 6 игрокам без тренировок нельзя выходить на поле в официальных матчей,им надо 14 дней возвращать мышечный тонус на тренировках. Уже уйдет 7 недель. Как раз чемпионат закончится. Если Ростов отказывается играть без шести игроков,значит сезон для Ростова закончен.
Роспотребнадзор связался с «Ростовом», чтобы выяснить медицинские нюансы заражения шести футболистов коронавирусом.
По информации «Рейтинга Букмекеров», федеральный орган должен вынести заключение по случившемуся в донском клубе, на основании которого будут приниматься все остальные решения.
Источник сообщает, что, вероятно, решается вопрос о том, как ростовчане могут возобновить тренировочный процесс – после какого количества проведенных (с отрицательным результатом) тестов на COVID-19, обязателен ли двухнедельный карантин.
Не исключено, что матч «Сочи» – «Ростов» перенесут, а игру 24-го тура РПЛ против тульского «Арсенала», запланированную на 27 июня, команде Валерия Карпина разрешат сыграть.