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    Панюков – о Гитлере: «Нельзя не признать, что он был очень сильным политиком»

    Нападающий «Урала» Андрей Панюков высказался об Иосифе Сталине и Адольфе Гитлере.

    – Ты любишь читать книги. Например, про Иосифа Сталина. Что в политике красного вождя тебе нравится?

    – Сталин привел Советский Союз к победе в Великой Отечественной войне. Если бы СССР не победил, то никто не знает, что бы было сейчас. Что касается того же ГУЛАГа, то это уже не есть хорошо. Но это история уже.

    Для меня основополагающим является то, что Иосиф Сталин сыграл большую роль в победе в войне. Когда к Москве фашисты подходили, Сталин издал приказ «Ни шагу назад».

    – Знаю о том, что ты прочитал книгу Адольфа Гитлера «Майн кампф» (прим. «Бомбардира» – книга запрещена на территории РФ). Какие уроки извлек?

    – Уроки не извлекал. Нельзя не признать, что он был очень сильным политиком. Но я думаю, что Гитлер был психически нездоров. Он всю жизнь питал ненависть к евреям и другим народам, и в итоге эта ненависть его и сгубила.

    Источник: Накануне.ру

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    Сегодня, 09:14
    Комментарии8
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      Рейтинг: +3405

      Борат 9 минут назад

      Когда к Москве фашисты подходили, Сталин издал приказ «Ни шагу назад».

      ну ему-то хорошо сиделось в тёплом кабинете, что ему до 30 млн. убитых советских граждан, против 12 млн. немецких ? новых нарожают...

      стыдно за красных ! и за красно-белых тоже !

      0
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      Рейтинг: +539

      Cromathaar 21 минуту назад

      Ответы похожи на ответы школьника у доски, если честно :)

      0
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      Рейтинг: +162

      JackBruce 47 минут назад

      Ну вот опять - футболист прочитал пару книг и сделал глубокомысленный вывод.

      1
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      Рейтинг: +3286

      Давид59 51 минуту назад

      Детский лепет. Сильный политик? Сильный политик - это политик, который ведёт политику, в результате которой страна процветает, а не в руинах лежит.

      0
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      Рейтинг: +250

      AleSan4es > Давид59 30 минут назад

      Страна и лежала в руинах до его прихода

      4
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      Рейтинг: +3100

      InterMilLano1908 > Давид59 3 минуты назад

      Человек взял страну на руинах и почти сумел сделать ее одной из великих... но жадность его сгубила

      0
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      Рейтинг: +3464

      Hektor 84 57 минут назад

      Зачем это здесь публиковать?

      2
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      Рейтинг: +162

      JackBruce > Hektor 84 50 минут назад

      Хороший вопрос!

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