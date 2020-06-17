Панюков – о Гитлере: «Нельзя не признать, что он был очень сильным политиком»

Нападающий «Урала» Андрей Панюков высказался об Иосифе Сталине и Адольфе Гитлере.

– Ты любишь читать книги. Например, про Иосифа Сталина. Что в политике красного вождя тебе нравится?

– Сталин привел Советский Союз к победе в Великой Отечественной войне. Если бы СССР не победил, то никто не знает, что бы было сейчас. Что касается того же ГУЛАГа, то это уже не есть хорошо. Но это история уже.

Для меня основополагающим является то, что Иосиф Сталин сыграл большую роль в победе в войне. Когда к Москве фашисты подходили, Сталин издал приказ «Ни шагу назад».

– Знаю о том, что ты прочитал книгу Адольфа Гитлера «Майн кампф» (прим. «Бомбардира» – книга запрещена на территории РФ). Какие уроки извлек?

– Уроки не извлекал. Нельзя не признать, что он был очень сильным политиком. Но я думаю, что Гитлер был психически нездоров. Он всю жизнь питал ненависть к евреям и другим народам, и в итоге эта ненависть его и сгубила.