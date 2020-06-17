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  • Панюков – о Гитлере: «Нельзя не признать, что он был очень сильным политиком»

Панюков – о Гитлере: «Нельзя не признать, что он был очень сильным политиком»

17 июня 2020, 09:14
21

Нападающий «Урала» Андрей Панюков высказался об Иосифе Сталине и Адольфе Гитлере.

– Ты любишь читать книги. Например, про Иосифа Сталина. Что в политике красного вождя тебе нравится?

– Сталин привел Советский Союз к победе в Великой Отечественной войне. Если бы СССР не победил, то никто не знает, что бы было сейчас. Что касается того же ГУЛАГа, то это уже не есть хорошо. Но это история уже.

Для меня основополагающим является то, что Иосиф Сталин сыграл большую роль в победе в войне. Когда к Москве фашисты подходили, Сталин издал приказ «Ни шагу назад».

– Знаю о том, что ты прочитал книгу Адольфа Гитлера «Майн кампф» (прим. «Бомбардира» – книга запрещена на территории РФ). Какие уроки извлек?

– Уроки не извлекал. Нельзя не признать, что он был очень сильным политиком. Но я думаю, что Гитлер был психически нездоров. Он всю жизнь питал ненависть к евреям и другим народам, и в итоге эта ненависть его и сгубила.

Источник: Накануне.ру
Россия. Премьер-лига Урал Панюков Андрей
Комментарии (21)
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Hektor 84
1592375383
Зачем это здесь публиковать?
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Давид59
1592375758
Детский лепет. Сильный политик? Сильный политик - это политик, который ведёт политику, в результате которой страна процветает, а не в руинах лежит.
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JackBruce
1592376034
Ну вот опять - футболист прочитал пару книг и сделал глубокомысленный вывод.
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Cromathaar
1592377538
Ответы похожи на ответы школьника у доски, если честно :)
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Nerlinger
1592381807
Судя по всему Бездельник он был смачный !!!!
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NewLife
1592382207
Как же херово у нас преподают историю, судя по таким высказываниям.
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морозз
1592383008
Есть люди, которые играют в футбол и молчат...а есть вот такие, говорливые и придурки!
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serppion
1592385075
Бомбардир, а ты правильно поступаешь, когда позволяешь дурачку пропагандировать главного фашиста?
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zatonn
1592403657
Приказ "Ни шагу назад был издан в начале июля 1942, когда группа армий Б взяла Ростов и Новочеркасск и рвалась к Волге. Каким боком здесь битва за Москву? Учить надо историю, товарисч Панюков, учить!
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JTherry
1592417944
Панюков по книжкам Суворова (Резуна) и "Майн кампфу" историю изучал: еще одна жертва ЕГЭ...
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