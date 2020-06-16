РБК: «Челси» не заинтересован в Роналду

«Челси» не проявляет интереса к форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду, пишет РБК-Спорт.
Источник, близкий к владельцу лондонского клуба Роману Абрамовичу, рассказал, что бизнесмен не связывался по поводу возможного трансфера португальца ни с его агентом Жорже Мендешем, ни с самим Роналду. В «Ювентусе» также опровергли информацию о заинтересованности «Челси» в приобретении футболиста.
Сообщалось, что английский клуб готов отдать за Роналду 120 миллионов евро.
- Форвард перешел из «Реала» в «Ювентус» в 2018 году за 117 миллионов евро.
- По данным Transfermarkt, стоимость португальца упала на 30 миллионов евро из-за коронавируса и теперь составляет 60 миллионов.
Источник: РБК-Спорт