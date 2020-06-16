Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    2 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    3 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?

    РБК: «Челси» не заинтересован в Роналду

    «Челси» не проявляет интереса к форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду, пишет РБК-Спорт.

    Источник, близкий к владельцу лондонского клуба Роману Абрамовичу, рассказал, что бизнесмен не связывался по поводу возможного трансфера португальца ни с его агентом Жорже Мендешем, ни с самим Роналду. В «Ювентусе» также опровергли информацию о заинтересованности «Челси» в приобретении футболиста.

    Сообщалось, что английский клуб готов отдать за Роналду 120 миллионов евро.

    • Форвард перешел из «Реала» в «Ювентус» в 2018 году за 117 миллионов евро.
    • По данным Transfermarkt, стоимость португальца упала на 30 миллионов евро из-за коронавируса и теперь составляет 60 миллионов.

    Источник: РБК-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.06.2020 22:28
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    zigbert
    77118
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru