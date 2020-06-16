РБК: «Челси» не заинтересован в Роналду

«Челси» не проявляет интереса к форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду, пишет РБК-Спорт.

Источник, близкий к владельцу лондонского клуба Роману Абрамовичу, рассказал, что бизнесмен не связывался по поводу возможного трансфера португальца ни с его агентом Жорже Мендешем, ни с самим Роналду. В «Ювентусе» также опровергли информацию о заинтересованности «Челси» в приобретении футболиста.

Сообщалось, что английский клуб готов отдать за Роналду 120 миллионов евро.